У нас состоялась плодотворная встреча и обмен мнениями с делегацией ЕС и послами ЕС, аккредитованными в Баку, в рамках реализации мирной программы Брюсселя.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

We had fruitful meeting and exchange of views with EU Delegation and EU Ambassadors accredited in Baku as follow up to Brussels peace agenda. pic.twitter.com/4ZZcHbcBlf

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) May 27, 2022