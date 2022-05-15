В партии экс-президента Армении Левона Тер-Петросяня высмеяли обнародованный Ереваном ответ на предложение Азербайджана, состоящий из 6 пунктов. Зампредседателя партии «Армянский Национальный Конгресс» Левон Зурабян напомнил, что «над этим жалким ответом даже поиздевался министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов».

«В интервью Общественному телевидению накануне, 13 мая, посол по специальным поручениям Никола Пашиняна – Эдмон Марукян, наконец, обнародовал состоявшую из шести пунктов позицию Армении по обсуждаемому с Азербайджаном мирному соглашению, и мы еще раз убедились, что сегодня в Армении далекая от понимания дипломатии, в прямом смысле слова, недееспособная власть.

Изначально Азербайджан представил Армении свою состоящую из 5 пунктов позицию о том, какие положения должны быть закреплены в будущем мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном. Если коротко изложить суть этих пунктов, то она заключалась в следующем: 1) взаимное признание территориальной целостности, 2) исключение территориальных претензий, 3) исключение применения силы и угроз безопасности, 4) демаркация, делимитация и установление дипломатических отношений, 5) разблокирование коммуникаций. Иными словами, Азербайджан предложил свое видение или проект будущего мирного договора, свое представление о том, каким должен быть этот договор.

Каким должен быть ответ Армении по канонам дипломатии? Это довольно просто: Ереван должен был представить видение или проект по тому же мирному соглашению, представление армянской стороны, как должно выглядеть это соглашение. И вот наше правительство торжественно объявило, что представило 6 ответных пунктов, а вчера через Марукяна озвучило и их содержание. И что выяснилось?

Выяснилось, что Армения понятия не имеет, что она хочет включить в мирное соглашение или что хочет изменить в предложениях Азербайджана. Детальное изучение ответа Армении показывает, что вместо собственных предложений или идей по условиям соглашения Армения представила:

Один «МУННАТ» (недовольство) в адрес неназванного посредника-сопредседателя, из-за которого письмо, отправленное Азербайджаном 21 февраля, якобы дошло до Армении с 20-дневным опозданием — 11 марта.

КОНСТАТАЦИЯ исторического факта, который, по мнению авторов, доказывает, что, присоединившись к заявлению о создании СНГ, Армения якобы уже в 1991 году признала территориальную целостности (и так и осталось непонятным, готова ли Армения включить пункт о взаимном признании территориальной целостности в текст соглашения или нет).

УТВЕРЖДЕНИЕ о «принципиальной важности» для армянской стороны вопроса окончательного статуса Нагорного Карабаха, в котором не сказано, какой статус или какой механизм предлагает Армения для решения этого вопроса в будущем (это утверждение даже нельзя рассматривать как предложение включить вопрос статуса в переговоры).

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ, что для армянской стороны «важно» выполнения обязательств, закрепленных в трех Трехсторонних заявления в формате Россия-Армения-Азербайджан, что не может даже рассматриваться, как требование выполнить эти обязательства, или предварительное условие для начала переговоров, или, по крайней мере, требование включить этот вопрос в повестку дня.

ИНФОРМАЦИЯ о том, что армянская сторона обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ с предложением организовать переговоры (довольно маразматичное поведение, учитывая неспособность сопредседателей к совместным действиям в нынешнем состоянии отношений Россия-Запад).

Как видим, армянские власти в ответном письме вроде бы ничего не сделали. Они высказывали свое отношение к ведущимся переговорам, сделали сомнительные исторические экскурсы, мягко намекнули на невыполнение обязательств другими участниками переговоров, внесли романтические предложения по организации переговорного процесса.

Одним словом, они сделали все, кроме того, что от них требовалось в этом серьезном процессе, имеющем решающее значение для Армении и Карабаха. Они не представили ни Азербайджану, ни международному сообществу, какие решения предлагает Армения.

Над этим жалким ответом даже поиздевался министр иностранных дел Азербайджана Байрамов, который на примере первого представленного пункта спросил, при чем здесь предложение Армении.

Не сомневайтесь, эти люди позорят нас повсюду и проваливают любое дело. У них нет элементарных представлений о международной политике и переговорной дипломатии, будь то Никол Пашинян, Арарат Мирзоян, Армен Григорян, Ваагн Хачатрян или Эдмон Марукян. В этой ситуации, пока в Армении нет компетентного, ответственного правительства, владеющего элементарными навыками дипломатии, единственная реальная надежда в этом процессе пока состоит в том, что интересы и планы сверхдержав совпадут с национальными интересами Армении. Но это, конечно, очень изменчивый и очень теоретический шанс», — написал Зурабян в Facebook.