Армения впервые представила детали переданных Азербайджану предложений по нормализации отношений. Посол по особым поручениям Эдмон Марукян в интервью Общественному телевидению Армении утверждает, что Азербайджан в Брюсселе «согласился начать переговоры на их основании»:

По его словам, документ является ответом армянской стороны на переданные Азербайджаном основные принципы установления отношений между двумя странами.

Марукян сообщил, что в первом пункте документа говорится, что армянская сторона отвечает на документ, переданный Азербайджаном 11 марта.

В остальных 5 пунктах документа сказано:

1. Республика Армения никогда не имела и не имеет территориальных претензий в отношении Азербайджана. Марукян сообщил, что отмечается, что обе страны взаимно признали территориальную целостность и границы, подписав совместно 8 декабря 1991 года соглашение о создании СНГ. Армения ратифицировала данное соглашение в феврале 1992 года.

2. Для армянской стороны являются основополагающими вопросы гарантирования безопасности армян Карабаха, уважения их прав и свобод, а также окончательного определения статуса Карабаха.

3. Армянская сторона считает важными обязательства, закрепленные в трехсторонних заявлениях глав России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Марукян подчеркнул, что речь идет о возвращении «военнопленных», разблокировании коммуникаций.

4. Армянская сторона готова начать переговоры о заключении с Азербайджаном договора о мире и нормализации отношений для установления межгосударственных отношений между странами на основании устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах, и Хельсинкского заключительного акта.

5. Для организации соответствующих переговоров армянская сторона обратилась к сопредседателям Минской группы ОБСЕ.