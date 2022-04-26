Ситуация в постконфликтном урегулировании в Карабахе продолжает развиваться в противоположных направлениях. С одной стороны, на дипломатической арене явно наметился позитив. Прошел еще один «дипломатический контакт» между главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, причем министры согласовали состав комиссии по делимитации и демаркации границ и договорились провести в ближайшее время ее первое заседание. В Баку прибыл Эндрю Шофер, бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США, ныне — спецпредставитель Госдепартамента. Теперь в столице Азербайджана российский вице-премьер Алексей Оверчук обсуждает вопросы разблокирования коммуникаций — он, напомним, входит в трёхстороннюю рабочую группу по этому вопросу. Нет сомнений, что «импульс» для переговорного продвижения был получен именно во время встречи в Брюсселе.

И вот Москва уже не скрывает своего раздражения этим обстоятельствам. Так, директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар в интервью РИА «Новости» заявил, что, дескать, «мы приветствуем инициативы третьих стран, которые могут дополнять наши трехсторонние усилия, а не основаны на логике геополитических игр». Брюссель по имени как бы не назвал, но намёк получился весьма прозрачным.

И самое главное, после возвращения из Москвы Никол Пашинян «выстреливает» дипломатические сюрпризы как из «рога изобилия». Последний его перл заслуживает особого внимания: как заявил «шашлычный варчапет», «Я исключаю, просто исключаю, что есть более или менее близкий к подписанию документ (по Карабаху — Minval.az), который будет подписан без широкого общественного обсуждения, в том числе со всеми слоями «арцахского» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) общества». Более того, теперь Николу Пашиняну поддакнул и вожак сепаратистов Араик Арутюнян: дескать, на данном этапе не обсуждается ни один документ о статусе «Арцаха», и что с премьер-министром Армении Николом Пашиняном есть конкретная договоренность о том, что в случае любого обсуждения на международном уровне по будущему «статусу Арцаха», позиция армянской стороны должна быть согласована с «властями Арцаха» и мнением народа.

Можно, конечно, полюбопытствовать, какими будут конкретные формы этого «обсуждения», особенно если вспомнить, как четыре года назад по горячим следам своей «шашлычной революции» Никол Пашинян всерьёз предлагал утверждать кандидатуры министров «путем скандирования на площади».

Но если серьезно, то, во-первых, понятно, что «спросить мнение народа» — это хитрый способ сорвать выполнение уже достигнутых договорённостей под благовидно-демократическим предлогом. Во-вторых, явное дежавю. В апреле 1998 года «балканский мясник» Слободан Милошевич не просто «провёл обсуждения», а вынес на референдум вопрос, должны ли участвовать в урегулировании косовской проблемы международные посредники. 95% проголосовавших сербов, разумеется, сказали «нет» (для чего и делался референдум), сам Милошевич решил, что он всех обманул и умело спрятался за «мнение народа». И получил на выходе не только ужесточение санкций, но и натовские бомбардировки Белграда. В-третьих, об общественном мнении Никол Воваевич должен был подумать ПЕРЕД тем, как принимать на себя какие-то обязательства в Брюсселе. А в-четвёртых, как бы это повежливее,..о чьём мнении в действительности идет речь?

Да, казалось бы, сегодня в Ереване проходят акции протеста, организованные партией Артура Ванецяна «Честь имею», причем именно под карабахскими лозунгами. Но, как уже неоднократно отмечалось, митинги оказались слишком уж хлипкими и малочисленными, так что их организаторам приходится полагаться на креатив и театральные эффекты, вроде митингов на крышах автобусов или катания на электросамокатах. Не говоря о том, что еще по горячим следам проигранной войны в Армении прошли парламентские выборы, и реваншисты эти выборы безнадёжно проиграли. Не тот случай, когда Никола Воваевича могли напугать перспективы «самокатной революции».

Другое дело, что Артур Ванецян, чьи сторонники митингуют в Ереване, с самого начала заявил о себе как о пророссийском политике. Более того, он личный друг «дона» Рамзана Кадырова. Наконец, идеи и платформы митингующих вовсю пиарит ереванский «Спутник» — «дочка» российского пропагандистского холдинга «Россия сегодня».

А вот мнение Москвы, явно не довольной активностью Брюсселя в Карабахе — это посерьёзнее, чем мнение «самокатчиков», побитых молью «республиканцев» и т.д. Особенно если за кулисами это мнение подкрепили другими аргументами. И то, что самокатное шоу в Ереване совпало с заметной активизацией Москвы на карабахской арене, менее всего похоже на случайность. И вопрос, чего же хотят в первопрестольной — продвинуть постконфликтное урегулирование самим или не позволить, чтобы это сделал Брюссель, стоит того, чтобы его озвучить. Особенно на фоне тех виражей, которые выписывает уже не Ванецян на самокате, а «вихляющая» пашиняновская дипломатия.

И вот теперь уже ход за Брюсселем. Где не могут не замечать, как старательно Пашинян рушит все достижения евродипломатии в постконфликтном урегулировании в Карабахе. Это не мешает ему, конечно, искать способы спрыгнуть с «русского корабля», ухватившись, к примеру, за руку Эммануэля Макрона, которого именно Пашинян первым поздравил с победой на выборах. Но вот какой окажется реакция самой Европы? Той самой Европы, которая уже «не заметила», как Ереван обязался помочь Москве обходить санкции?

Нурани, обозреватель Minval.az