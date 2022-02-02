Проармянское лобби пытается разрушить отношения между Азербайджаном и Израилем!

С некоторых пор внешние силы стали вмешиваться в дела Израиля посредством лоббистов. В частности, сегодня проармянское лобби в Израиле наращивает давление на компании оборонной промышленности с тем, чтобы помешать продажам израильского вооружения Азербайджану. И пусть даже воспрепятствовать военно-техническому сотрудничеству между двумя странами им не удается, но создавать головную боль кооперирующим с Баку израильским компаниям все же получается.

Израильская компания «Аэронавтикс» производит беспилотники уже 20 лет. Компания работает в 60 странах мира. Один из наиболее серьезных клиентов компании — Азербайджан. Как известно, в Азербайджане «Аэронавтикс» построила совместный завод с азербайджанской компанией АЗАД для производства деталей беспилотных летательных аппаратов. Сотрудничество «Аэронавтикс» с Азербайджаном началось в 2009 году с разрешения Министерства обороны Израиля и это сотрудничество успешно продолжается уже много лет.

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Недавно же появилась информация, что представителей «Аэронавтикс» в Израиле собираются судить за один из эпизодов оказания помощи Азербайджану в 2017 году…

Дело было так: в июле 2017 года во время очередного витка напряженности между Азербайджаном и Арменией, по просьбе азербайджанской стороны, компания «Аэронавтикс» оперативно поставила боевые беспилотники модели К1. В рамках этой поставки, сотрудники «Аэронавтикс» поставили оборудование, обучили и проинструктировали представителей азербайджанской стороны, как использовать его, после чего передали беспилотники. Азербайджанская сторона применила полученные системы в действиях против Армении. В это время представители «Аэронавтикс» находились поблизости, но все управление системами осуществляли представители азербайджанской стороны осуществляли самостоятельно. После этого, по имеющейся у нас информации, по инициативе проармянского лобби в Израиле была подана жалоба в министерство обороны и было возбуждено следствие против компании «Аэронавтикс» и ее руководителей.

Не мудрствуя лукаво, руководителей «Аэронавтикс» в 2017 году обвинили в несанкционированной поддержке боевых действий Азербайджана против Армении, а также в передаче азербайджанской стороне боевых систем, несмотря на очевидность того, что Азербайджан собирается немедленно использовать их против армянской стороны. Компания обвиняется в том, что действовала якобы без получения необходимых разрешений министерства обороны Израиля. Более того, по просьбе азербайджанской стороны руководители «Аэронавтикс», якобы, были готовы нанести показательный удар по позициям армянской армии.

В соответствии с законом, израильтяне не имеют права лично участвовать в боевых действиях в конфликтах, в которых не участвует Израиль. Поэтому представители «Аэронавтикс» заявляют, что беспилотники они передали, обучили азербайджанских военных, но сами никоим образом в нанесении удара участия не принимали… Также представители «Аэронавтикс» уверяют, что действовали по всем существующим правилам и получив все необходимые разрешения от министерства обороны и никаких законов не нарушали…

Не секрет, что сотрудничество в оборонной области между Израилем и Азербайджаном очень сильно раздражает Армению. Во время Отечественной войны по освобождению Карабаха в 2020 году, Армения даже отозвала своего посла из Израиля, в знак протеста против поставок израильского оружия Азербайджану.

На памяти также митинг армянского лобби США перед генеральным консульством Израиля в Лос-Анджелесе в знак протеста против поддержки Азербайджана Израилем. Митингующие не гнушались даже сравнением современного Израиля с нацистской Германией.

Словом, как армянское лобби в разных странах, так и проармянское лобби в Израиле постоянно прикладывает огромные усилия для того, чтобы навредить контактам и нарушить тесные отношения между нашими странами. Нынешний же прецедент — как мне кажется, это попытка циничного использования юридической системы Израиля армянским лобби. Прецедент, который может нанести ущерб тесным отношениям между Израилем и Азербайджаном в сфере безопасности.

После длительного расследования, собранные материалы были переданы юридическому советнику правительства Израиля доктору Авихаю Мандельблиту. По имеющейся у нас информации, прокуратура не хотела доводить до суда и предлагала компании «Аэронавтикс» и ее представителям пойти на досудебную сделку, в рамках которой наказание было бы ограничено лишь выплатой штрафа, а также общественными работами. Но представители «Аэронавтикс» отказались от компромисса, полагая, что они не совершили никаких нарушений закона и поэтому нет оснований для передачи дела в суд и ни о какой сделке речи идти не может.

Долго колебался юридический советник правительства Израиля. Вероятно, он понимал, что, если отдать под суд «Аэронавтикс» и ее бывших руководителей за действия, имевшие целью оказание помощи Азербайджану, это может вызвать нежелательный резонанс в отношениях с важным стратегическим партнером Израиля. Тем не менее, после полутора лет раздумий, юридический советник правительства сообщил, что он принял решение передать в суд обвинительное заключение против компании «Аэронавтикс» и троих руководителей компании «Аэронавтикс» в 2017 году.

Тем самым юридический советник, по моему мнению, принял решение принести в жертву интересы отношений между Израилем и Азербайджаном, предпочтя им требования проармянского лобби…

Адвокаты представителей «Аэронавтикс» Нати Самхони и Асаф Кляйн заявили (это было опубликовано в израильской газете «Globs»): «Мы с глубоким сожалением получили известие о решении прокуратуры отдать под суд представителей «Аэронавтикс», работавших в 2017 году. Мы считаем, что это решение совершенно неверное и необоснованное, и прокуратура должна была принять нашу позицию и закрыть данное дело. Наши клиенты убеждены в своей невиновности, и мы верим и надеемся, что после рассмотрения дела в суде, особенно после свидетельских показаний представителей клиента, которые подтвердят показания «Аэронавтикс», будет доказана их невинность и будут сняты все предъявленные обвинения».

Израиль и Азербайджан — страны-партнеры. Более того, наши страны связывают многолетняя тесная дружба, взаимное доверие и общность стратегических интересов.

Проармянское лобби давно и постоянно делает все возможное для того, чтобы вбить клин в отношения между Израилем и Азербайджаном. Как мне кажется, подача обвинительного заключения против руководителей «Аэронавтикс» за их действия в Азербайджане — опасный прецедент, который может поставить под удар различные аспекты сотрудничества между нашими странами. Нельзя допустить, чтобы действия группки интересантов в Израиле вредили важнейшим национальным интересам двух стран.

В Азербайджане люди, услышав эти новости, выражают удивление и беспокойство. «Прискорбно, — сказал мне один очень уважаемый человек в Азербайджане. — Надеюсь, в Израиле не поздно еще принять решение, которое предотвратит опасный прецедент, способный омрачить прекрасные контакты между нашими странами. Есть ощущение, что армянское лобби цинично и выборочно использует закон, в своих целях, чтобы поссорить наши страны».

Как видим, возможное наказание компании «Аэронавтикс» за вполне легальную деятельность в рамках межгосударственных договоренностей может вызвать трещину в отношениях с таким надежным внешнеполитическим партнером Израиля, как Азербайджан. А самое главное, силы, обслуживающие армянские интересы в Израиле должны понять, что своими действиями они в первую очередь наносят удар по стратегическим интересам собственной страны в угоду Армении.

М. Салимов