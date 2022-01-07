ОДКБ в Казахстане: Пашинян окончательно сбросил маску «демократа»

В июле 2019 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянской службе радио «Свобода» заявил, что за время его нахождения на должности самым большим достижением является установление демократии в Армении и демократический имидж страны. А совсем недавно, выступая с речью в ходе инициированного президентом США Джо Байденом Саммита за демократию, он подчеркивал, что его страна полна решимости внести свой вклад в глобальную миссию по укреплению демократии. Но как говорил Лао-цзы, красивые слова не заслуживают доверия…

Все прекрасно в курсе того, насколько Пашинян противоречив не только на словах, но и в деле. Еще летом 2021 года в ходе предвыборной кампании на внеочередных парламентских выборах этот «приверженец демократии» угрожал своим политическим оппонентам молотком. Даже самому ушлому политтехнологу будет сложно объяснить, как угрозы в адрес оппозиции сочетаются с имиджем демократа. Несмотря на это, на Западе Пашинян числится в рядах «демократов» и «радетелей» прав человека.

При этом Запад ничуть не смущает факт того, что с момента начала дестабилизации ситуации в Казахстане, Пашинян высказался за ввод войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в эту страну. Как известно, жители Казахстана выступили с протестом против повышения цены на сжиженный газ, который вылился в массовые беспорядки по всей стране. Иными словами, мы имеем дело с масштабным социальным протестом граждан, а не с внешней угрозой Казахстану, чтобы согласно уставу ОДКБ, задействовать военные силы стран-участниц этой организации.

Многие эксперты в этих событиях ищут внешних бенефициариев, но это не означает отсутствие протестного потенциала в самом казахстанском обществе, тем более что зафиксированы случаи перехода сотрудников силовых ведомств Казахстана на сторону протестующих. Как учит нас пословица, нет дыма без огня. И раз жители Казахстана продолжают массово протестовать против власти, несмотря на то, что правительство выполнило их требования, то значит, имеются более глубинные причины гражданского неповиновения.

И в этих условиях, когда даже здравомыслящие эксперты и аналитики ломают голову над происходящими событиями, «верный сын демократии» Пашинян реагирует на просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о помощи к ОДКБ. Так, на своей Фэйсбук-стране Пашинян объявлял, что как председатель Совета коллективной безопасности начинает незамедлительные консультации с руководителями стран ОДКБ.

Правовой основой для ввода в Казахстан войск ОДКБ стала оценка властей происходящего в стране как «вторжение бандформирований, подготовленных за рубежом». Согласитесь, что это размытая формулировка все же требует серьезного анализа и перепроверки фактов, если конечно таковые имеются. И казалось, что происходящее в Казахстане до боли знакомо каждому жителю Армении – уж очень напоминает события весны 2018 года, когда у власти оказался Пашинян. В этой ситуации логичнее всего было бы, если симпатии армянского премьера были на стороне протестующих. Но как показали дальнейшие события, Пашинян поступил не как поборник демократии.

Премьер-министр Армении, который также является председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что организация приняла решение направить «коллективные миротворческие силы» в Казахстан «на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране». Армения также приняла решение направить в Казахстан 100 своих военнослужащих в составе сил ОДКБ.

Кроме того, власти Армении выразили надежду, что в случае подобных ситуаций смогут получить аналогичную помощь от стран ОДКБ. Как заявил секретарь Совбеза Армен Григорян, страны-участницы ОДКБ впервые задействовали механизмы реагирования на кризисные ситуации, показали, как они должны работать. Эти слова подтверждают, что власти Армении, готовы поступить с собственным народом так же, как это в марте 2008 года сделали нынешние политические оппоненты Пашиняна – Серж Саргсян и Роберт Кочарян. Отсюда возникает закономерный вопрос – чем же отличается Пашинян от Саргсяна и Кочаряна? Неужели приверженностью к ценностям демократии?

Асиф Айдынлы, автор Minval.az