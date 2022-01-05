Поиск «хороших новостей», или Как армянская пропаганда оказалась в агонии

Армянская пропаганда извечно во все трубы трубила о том, что азербайджанские СМИ пропагандируют армянофобию. При этом она, видя соринку в чужом глазу, в своем не замечает и бревна. Не будем голословными и перейдем к конкретному примеру. Так, на днях один из армянских telegram-каналов перепечатал новости о том, что азербайджанский пограничник застрелил троих сослуживцев, а другой азербайджанский военнослужащий подорвался на мине и остался без ноги с пометкой о том, что «новый год начинается с хороших новостей, надеемся, что весь год будут подобные новости».

На фоне этого злорадства в армянских СМИ появилась информация о том, что 31 декабря на одном из боевых постов в результате огнестрельного ранения в голову погиб рядовой Мовсес Тадевосян (2003 года рождения). По подозрению в совершении этого преступления задержан сослуживец скончавшегося военнослужащего.

Информация о том, что в армянской армии военнослужащие имеют привычку стрелять друг в друга не нова. К примеру, в ноябре 2021 года погиб 29-летний контрактник Геворг Аветян. Согласно официальной версии, он погиб в результате нарушения правил обращения с оружием.

Однако брат погибшего Гурген утверждает, что на теле Геворга было множество следов насилия, включая три огнестрельных ранения. «Три огнестрельных ранения я видел в приемной больницы, он был обескровлен, с синяками. Его били чем-то тяжелым: синяки были выше левого глаза, на переносице, в середине уха, на голове, шее, на руке, локте, ноге, спине. Это предумышленное убийство. Его жестоко избили, затем – убили», — рассказал Гурген Аветян в беседе с армянской службой радио «Свобода».

В декабре прошлого года был убит рядовой Сеник Арзуманян (2002 года рождения), а еще двое военнослужащих получили ранения. По подозрению в убийстве Арзуманяна был арестован его сослуживец.

Как видим из вышеприведённых фактов, убийства в рядах ВС Армении стали обыденным явлением, однако вместо освещения этих негативных фактов армянская пропаганда занята поисками «хороших новостей». Конечно, тяжело смотреть в глаза правде и утверждать о том, что армянская армия полностью деградировала и морально разложилась, раз сослуживцы насилуют и убивают друг друга из-за пачки сигарет и банки тушенки. Проще свалить все на Азербайджан, обвинить азербайджанцев во всех смертных грехах. Но прекратятся ли от этого убийства в армянской армии?

При этом в армянском обществе еще находятся горе-патриоты, которые грезят военным реваншем. Хотя 44-дневная война разрушила иллюзии и разбила вдребезги искусственно раздутую самооценку многим горе-патриотам, среди них еще находятся и те, кто грозит пальцем в сторону Азербайджана, позабыв горькие уроки военного поражения. Вдобавок, они испускают в адрес России проклятия, которая, по их мнению, была обязана защищать интересы Армении. Под этим понимаются территориальные претензии к Азербайджану.

Из всего этого напрашивается закономерный вывод о том, что армянская пропаганда окончательно запуталась и находится в растерянности. Словно малое дитя радуется смерти азербайджанских военнослужащих в небоевых условиях, в то время как подобные случаи в армянской армии происходят ежемесячно. И убийство Тадевосяна наглядное тому доказательство.

Асиф Айдынлы, автор Minval.az