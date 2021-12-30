Турция объявила, что преград на пути переговоров по нормализации отношений с Арменией не осталось

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын коснулся темы нормализации отношений с Арменией.

Он напомнил, что Турция в начале 90-х годов закрыла границу с Арменией в ответ на оккупационную политику Еревана в отношении Азербайджана. «По итогам 44-дневной войны, проблема Карабаха отпала, а значит и преграды на пути переговоров по нормализации отношений не осталось. Президент Эрдоган с самого начала говорил, что диалог Турции с Арменией и отношения между Арменией и Азербайджаном – параллельные вопросы. Сегодня стороны уже назначили спецпредставителей по диалогу. Думаю, что процесс будет продвигаться конструктивно и быстро. У армянской стороны есть соответствующая воля. Позиция Анкары также предельно открыта», — сказал Калын.

Он подчеркнул, что никакого предвзятого отношения к Армении в Турции нет. «Безусловно, мы желаем налаживания дипломатических связей и открытия границы с соседним государством. Это в первую очередь отвечает интересам Армении – небольшой и бедной страны без выхода к морю и с небольшим населением. Налаживание связей с Азербайджаном и Турцией принесет пользу особенно армянскому народу», — сказал пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что армянская диаспора должна относиться взвешенно к диалогу Турции и Армении, в том числе не спекулировать на теме вымышленного геноцида 1915 года. «Называть определенные события «геноцидом» никому не принесет пользы. На Южном Кавказе открылась новая страница, и диаспора должна осознать это», — сказал Калын.