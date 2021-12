Байрамов: Имел удовольствие пообщаться с обозревателем «Le Figaro» Рено Жираром

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с журналистом и писателем, ведущим внешнеполитическим обозревателем французской газеты «Le Figaro» Рено Жираром. Об этом министр написал в Twitter.

«Имел удовольствие пообщаться с обозревателем «Le Figaro» Рено Жираром. У нас состоялся интересный обмен мнениями о последних событиях в регионе, постконфликтных реалиях, включая ситуацию на освобожденных территориях. Поделился мыслями относительно будущего мирного развития», — написал министр.

Had a pleasure to talk to the columnist of @Le_Figaro @renaudgirard. We had an interesting exchange on the latest developments in the region, post-conflict realities, including the situation in the liberated territories. Shared #Azerbaijan’s vision on future peaceful development. pic.twitter.com/LCVyTn6jQz

— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) December 10, 2021