Отремонтируют ли когда-нибудь «озоновские» дома в Ясамале?

Говорят, что можно бесконечно смотреть на огонь, слушать шум воды и вдыхать аромат утреннего леса. Но по ходу жизни мы поняли, что есть вещи, о которых ты хотел бы забыть, но районная ИВ не дает тебе такой возможности, и потому ты бесконечно смотришь на обшарпанный дом, слышишь, как машины едут по мокрой от фекальной жижи трасе, и вдыхать тошнотворные «ароматы» экскрементов, выплевываемых чуть ли не ежедневно старым, умирающим канализационным коллектором.

И это еще далеко не все «прелести», их в Баку великое множество, которое можно перечислять бесконечно.

Сегодня речь пойдет всего лишь о двух домах, именуемых в народе «озоновскими»: в 80-х годах эти дома были заселены работниками завода «ОЗОН» — отсюда и сохранившееся название. Сегодня проживающих в «озоновских» домах экс-сотрудников завода по пальцам можно пересчитать, но название, тем не менее, сохранилось и широко используется таксистами и сотрудниками коммунальных и социальных служб.

Вообще, Ясамальский район – это не только своеобразное, частично даже аутентичное место, это — огромная Потемкинская деревня, и любой житель «Зигурата» (а именно ул. Шариф-заде) старается не заходить за территорию своего ареала обитания в темное время суток: вне зоны обитания нет ни асфальта, ни фонарей.

Сегодня речь пойдет не о самом районе в целом, а о 9-этажных зданиях, домах, расположенных по адресу ул. Д. Буньятзаде, 2. Эти здания были построены специально для работников завода ОЗОН в 1984 году. Сначала они числились на балансе завода, а потом перешли на баланс государства. В те годы это были самые первые 9-этажки на территории завода. Позже завод прекратил свое существование, был снесен, на его месте были высажены деревья и построены другие высотные здания. Ясамальский район – один из самых больших жилых массивов Баку, постепенно преображался: все менялось к лучшему, и только «озоновские» дома, ставшие своеобразным памятником перестройки, с самого момента создания вот уже 36 лет ни разу не подвергались капитальному ремонту. Они торчат у трассы, «сверкая» обшарпанным фундаментом, как напоминание о бесхозяйственности и упадке. И бездействии госструктур, обязанных заниматься благоустройством вверенных им жилых объектов.

Остается открытым вопрос: а почему? Ведь раз в 10 лет дома, находящиеся на госбалансе, должны капитально ремонтироваться, в том числе и блоки, и дворы, и фасады, и крыши. Но в случае с «озоновскими» домами этих метаморфоз почему-то так и не произошло (впрочем, равно как и с 9-этажкой, расположенной напротив, и с другими 9-этажками, которыми в свое время был застроен Ени Ясамал). Самое интересное, что вокруг вся территория постепенно застраивается новыми высотками. Получается, что ИВ выдает разрешение на строительство, представители этой структуры – естественно! – бывают на стройках, заключают договора с застройщиками. Но почему-то никто из этих чиновников от ИВ не видит, в каком состоянии находятся старые дома, расположенные в их вотчине.

А, тем не менее, дома находятся в крайне неприглядном виде и их убогость – это первое, что сразу же бросается в глаза: стены обшарпаны, крыши – особенно после того как с них убрали баки, пробиты, подъезды загажены (особенно первые этажи тех блоков, где нет дверей), лифты вообще в упадническом состоянии: проваленные полы, потресканные стены и потолки, заклеенные скотчем, прожженные сигаретами кнопки на панелях. Вроде бы еще до пандемии собирались лифты в 9-этажках менять, чиновники рапортовали в СМИ о том, что до конца 2022 года во всем городе не останется ни одного старого лифта! Но реальность говорит о другом: как всегда наврали чиновники. ООО «Азерлифт» гарантирует только техническое обеспечение, да и то за относительную мзду (хотя деньги за эксплуатацию лифта контролерами исправно собираются). А за что платить, если в лифт зайти страшно? Темнота, жуткая антисанитария, да еще и работает с перебоями! На все вопросы в ведомстве один ответ: Потерпите, скоро все лифты будут менять. Но когда именно – сроки не разглашаются. Аналогичные ответы иногда озвучивает и ИВ Ясамальского района – во всяком случае, на письма жильцов пару раз именно так и отвечали: «Внесен в список домов, нуждающихся в капитальном ремонте». Но чаще всего жильцам не отвечают. И мер никаких не принимают: создается впечатление, что всю заботу об уходе за домом власти района возложили на плечи жильцов: уберете – чисто будет. Не уберете – не наши, а ваши проблемы. Сотрудники ЖЭУ к блокам не подходят, подметают только двор и собирают там же мусор. Дворы, кстати, тоже не в лучшем состоянии: въезды с колдобинами, асфальт весь в «шишках», канализационные люки не пропускают дождевую воду, и всякий раз, когда начинается дождь, во дворах поднимаются непролазные запруды, пройти через которые без сапог, доходящих до верхней трети бедра никак нельзя.

Жители «озоновских» домов многократно обращались с письменными просьбами в ИВ: поставьте двери в блоки, сделайте ремонт дома, разберитесь с текущими подвалами, заасфальтируйте двор! Но все эти письма остались не более чем гласом вопиющих в пустыне: реакции – 0.

Сотрудник Минвала, проживающий в одном из этих домов, решил разобраться – кто же именно в ответе за ремонт 9-этажек, находящихся на госбалансе? Разборка началась со звонка в ИВ Ясамальского района, где вопрос выслушали и ответили: за ремонт 9-этажк отвечает ИВ Баку. Звонок в ИВ Баку тоже ничего не дал: сотруднику посоветовали обратиться в пресс-службу и на «Горячую линию». А что даст звонок на «Горячую линию» и разве пресс-служба занимается вопросами ремонта? – спросил сотрудник. После этого вопроса ему посоветовали обратиться в Департамент коммунального хозяйства, хотя на самом деле сотрудник не понял – почему именно туда, если решения о капитальном ремонте домов, находящихся на госбалансе, занимается непосредственно ИВ. Но для верности пришлось позвонить в Департамент, где – естественно – трубку никто не снял.

Существует пословица: мой дом – моя крепость. Но эту истину практически все жители домов, находящихся на балансе государства, понимают однобоко: дом – это только территория квартир, в которых мы проживаем. На самом деле, это не так. Просто снова все упирается в юридическую неграмотность. Всякий раз, когда в доме протекает крыша, заливает подвалы, приходят в негодность блоки, мы начинаем звонить в ЖЭУ, писать прошения в районные ИВ с просьбой отремонтировать патовые зоны, но при этом практически никто не знает, что существует 28–я статья Жилищного Кодекса Азербайджана, согласно которой жители приватизированных квартир любого дома, находящегося на госбалансе, имеют право на долевую собственность, а, соответственно, имеют право создать собственный кооператив и решать вопросы с текущим ремонтом сами. И если дом находится в аварийном состоянии, то жильцы имеют полное право подать в суд и поставить вопрос о реставрации дома за счет собственников квартир и иных помещений, находящихся в этом доме. Хотя бы для того, чтобы дом в последствии не был внезапно объявлен аварийным с целью дальнейшего выселения и отчуждения территории для государственных нужд.

Под эгидой аварийности в Баку было снесено великое множество домов, которые можно было бы сохранить, будь у нас такие жилищные кооперативы. Но все мы привыкли жить по старинке и ждать милости свыше, а именно от госструктур, которые будут пользоваться любым моментом, чтобы использовать население в качестве «дойной коровы». И корова эта живет в весьма неприглядном, обшарпанном хлеву.

Яна Мадатова