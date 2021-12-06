Экосистема Карабаха возвращает свои «зеленые легкие»

Вернув свои территории под родной флаг, Азербайджан сегодня подсчитывает весьма неутешительные итоги колоссального ущерба, нанесенного армянами за все эти три десятилетия: именно все эти года армянские оккупанты варварски разграбляли землю, которую считали «своей». За эти 30 лет из золотоносных жил азербайджанской земли армянами тоннами выкачивались драгметаллы и полезные ископаемые. Из недр азербайджанской земли выкачивались многочисленные виды других металлов, в особенности цинка, свинца, меди, золота, серного колчедана, железа. Армяне добывали азербайджанский мрамор и мраморизированный известняк, гранит, базальт, туф и сырье для производства цемента, графита, литографского камня, гипса, песка и глины.

Причем, согласно оценкам специалистов, побывавших в золотоносных рудниках Кяльбаджарского района, золото добывалось кустарными методами, максимально увечащими горные породы на рудниках. Но армянские оккупанты не ограничивались золотом.

Оккупант сравняли с землей большое количество деревень и поселков городского типа, разрушили мосты и коммуникации, Азербайджан потерял большое количество архитектурных памятников. Но самое страшное преступление оккупантов заключается в умышленном уничтожении реликтовых лесов экосистемы Карабаха: выжжены белым фосфором лес Топхана недалеко от города Шуша, В Джабраиле, Зангилане, Губадлы, равно как и на других освобожденных от оккупации территориях армянами были вырублены кубометры многовековых краснокнижных платанов.

Азербайджанские экологи в ходе мониторингов многократно заявляли о фактах варварских поджогов, в результате которых экосистема Карабаха теряла не только свои зеленые легкие, но и животных и птиц, погибавших в огне пожаров. Кроме того, армяне вырубали огромное количество лесов, эти спонтанные дикие вырубки так же принесли экологии значительный ущерб.

На всех ранее оккупированных территориях Азербайджана находилось около 260 тыс. гектаров леса, но лесной покров стремительно сокращался в течение последних 30 лет.

В связи со всем перечисленным Азербайджан обратился в международные организации с требованием отреагировать на продолжающиеся акты экологического террора.

Нашей стране предстоит большая работа по восстановлению лесов, и уже принимаются меры по восстановлению лесного покрова и растительности, но все это займет немало времени и потребует немало средств.

Наглядно экологический ущерб региону показан на снимках из космоса, сделанных госкомпанией AzerCosmos и вошедших в отчет под названием «Незаконная деятельность на оккупированных территориях Азербайджана: доказательства со спутников» за 2019 год. Отметим, что масштаб проводившейся незаконной экономической деятельности армянских оккупантов свидетельствует о привлечении к факту разграбления азербайджанских недр иностранных инвесторов.

После победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне 27 сентября – 10 ноября 2020 года и возвращения 7 прилегающих к Нагорному Карабаху районов начался процесс оценки ущерба, нанесенного Арменией Азербайджану за годы оккупации в разных сферах жизнедеятельности, в том числе — экологической.

Азербайджан уже заявил, что будет требовать через международные суды возмещения ущерба — как со стороны Армении, так и со стороны международных компаний, которые вели незаконный бизнес на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании 8 января 2021 года, посвященном итогам прошедшего года отметил, что незаконная эксплуатация природных богатств – неоспоримый факт. У Азербайджана имеются названия компаний, помогавших армянским оккупантам грабить недра и леса. Должен сказать, что если эти компании, незаконно эксплуатировавшие наши золотоносные и другие месторождения, не выплатят компенсацию, то этот вопрос будет передан в суд, и там их ждет позор», — сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев

В отчете МИД АР говорится, что ценные породы деревьев – орех, дуб, эльдарская сосна, хурма и другие деревья, находящиеся под особой охраной, — подвергались вырубке на древесину, которая вывозилась в Армению для производства мебели, бочек и прикладов винтовок. Тысячи гектаров леса были вырублены в связи с эксплуатацией новых рудников. Многие виды деревьев уже давно находятся на грани исчезновения.

Армянские источники, в том числе статистические данные, подтверждают рост незаконной вырубки деревьев на оккупированных территориях, говорится в отчете.

Неслучайно за последние годы мебельная промышленность Армении и показатели экспорта в этой сфере выросли, что наталкивает на мысль о том, что этот процесс связан с использованием лесного ресурса Карабаха и прилегающих к нему районов, где растут ценные породы деревьев.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, множество видов деревьев и кустарниковых растений Карабаха находятся на грани исчезновения. Среди них — тис, стиракс лекарственный, дуб аразский, крылоорешник, восточный платан, гранат обычный, виноград лесной, падуб, самшит, эльдарская сосна, хурма обычная, груша иволистная и др.

Среди более 460 видов дикорастущих и кустарниковых растений региона 70 являются эндемичными, то есть, не растут в естественной природе ни в одной другой части мира.

Пройдут годы, и все эти природные богатства будут восстановлены, и Карабах, освобожденный от армянской оккупации, обретет свою уникальную экосистему.

9 марта в Зангиланском районе, а далее – и в остальных освобожденных от армянской оккупации районах стартовала высадка деревьев.

В соответствии с планом весеннего посева, на 200 гектарах земель лесного фонда по всей стране планируется провести работы по восстановлению лесов, посадить в соответствии с климатическими условиями каждого региона в целом более 400 000 саженцев древесных пород.

В скором времени планируется высадка деревьев на площади порядка 100 га: 32 га — в Зангилане, на 40 га — в Джебраиле, на 10 га — в Агдаме и других территориях. Постепенно экосистема Карабаха вернет свои зеленые легкие.

Возможно, понадобятся десятилетия на восстановление всего, что было зверски выжжено, вытоптано и выкорчевано армянскими оккупантами на нашей родной земле, но такова первостепенная задача, поставленная главой государства – возродить родину из праха. Главное – на освобожденных землях воцарился мир, позволивший собрать камни раздора и выкладывать ими стены домов в городах, куда постепенно будут возвращаться беженцы и вынужденные переселенцы, покинувшие свои очаги 30 лет назад.

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Экология и охрана окружающей среды».