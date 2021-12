Представитель ООН приняла участие в акции в Абшеронском национальном парке

Постоянный координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева присоединилась к акции в рамках проекта EU4Climate Программы развития ООН.

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Вместе с министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым участвовали в продвижении «MobilityAction» в Абшеронском национальном парке. Езда на велосипеде — это простой способ оставаться счастливым и здоровым», — подчеркнула В.Андреева.

