Мухтар Бабаев: Армения продолжает загрязнять Охчучай

«Сброс в Охчучай неочищенных производственных вод Каджаранского медно-молибденового комбината и Гафанского рудоперерабатывающего завода, а также постоянный сброс бытовых сточных вод, образующихся в городах Кафан и Каджаран, привели к загрязнению бассейна реки. Это приводит к деградации экологической системы территорий Азербайджана, через которые протекает река».

Об этом на панели на тему «Большое возвращение в Карабах: Стабильное поселение и экономическая реинтеграция» на Экономическом форуме UNEC сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, сообщает АПА.

По его словам, постоянное резкое загрязнение реки Охчучай на территории Армении негативно сказывается на орошении посевных площадей и обеспечении питьевой водой в регионе:

«Было подано обращение к международным организациям о необходимости предотвращения постоянного загрязнения Охчучай и принятия неотложных мер. Наряду с этим общество информируется по данному вопросу. Но, к сожалению, несмотря на все такие обращения, загрязнение реки Охчучай со стороны Армении все еще продолжается. Создается исследовательская группа с целью определения научно обоснованных мер по предотвращению загрязнения реки и разработки соответствующей программы реабилитации. Здесь необходим международный научно-исследовательский опыт».