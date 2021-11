Анн Линде приветствует деэскалацию напряженности между Баку и Ереваном

Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде приветствовала прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.

«Побеседовала с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Приветствуем прекращение огня между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России и призываем к деэскалации. Выражаем сожаление в связи с человеческими потерями. Подтверждаем поддержку продолжения процесса через сопредседателей Минской группы и моего личного представителя», — написала она в «Твиттере».

Spoke to Armenian FM @AraratMirzoyan, welcome ceasefire between Armenia & Azerbaijan after Russian mediation & called for de-escalation. Deep regret for loss of lives. Reiterated support for continued process through Minsk Group Co-Chairs & my Personal Representative.#OSCE2021SWE

