Новый альбом ABBA возглавил британский хит-парад

Новый альбом шведской группы ABBA возглавил хит-парад в Великобритании, сообщил профильный ресурс OfficialCharts.com.

В начале ноября ABBA впервые почти за 40 лет выпустила студийный альбом ABBA Voyage, в который вошли десять композиций. Две песни в начале сентября уже были представлены публике: I Still Have Faith in You (номер 1) и Don’t Shut Me Down (номер 4).

«Voyage занял первое место в официальном чарте альбомов. Набрав 204 тысячи продаж за первые семь дней, Voyage является самым быстропродаваемым альбомом 2021 года и самым крупным в первую неделю в официальном чарте альбомов Великобритании за четыре года после выхода Divide Эда Ширана», — указывается в заявлении OfficialCharts.com.