Молча смириться с фактором Алиев–Эрдоган

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Физули и Зангилан еще долго будет оставаться в повестке дня, причем не только в столицах двух государств. Пока в Армении продолжается новый виток истерии, в России визит «переваривают» спокойно, без привычных прежде выпадов в адрес наших стран. По крайней мере к такому выводу можно прийти, анализируя российское информационное поле.

Конечно, как и во всем, и здесь есть исключения: пропагандисты армянского происхождения возмущены «дерзостью» Эрдогана и винят его в «ползучей агрессии», но, как известно, собака лает – караван идет. Именно так можно описать весь спектр отношений Баку и Анкары.

Вопреки всем преградам, чинимым Ереваном и его покровителями, нашим странам не только удалось добиться освобождения Карабаха. Теперь они в тесном сотрудничестве его возрождают. Причем в рекордные сроки. И в этом нет ничего сенсационного, как считают некоторые. Все происходящее – простая закономерность, вытекающая из не имеющих аналогов в мире отношений стран.

Баку и Анкара доказали, что пытаться вставлять палки им в колеса – абсолютно бессмысленное занятие, особенно, когда в регионе уже наступила новая эра – эра, где больше нет места старым обидам, есть только большие перспективы на будущее.

Лидеры также доказали, что нет ничего невозможного: чего только стоит закладка фундамента Зангезурского коридора, запуск которого некоторые страны демонстративно торпедировали. Но теперь, возможно, им придется смириться – Зангезурский коридор становится реальностью.

Особую значимость реализации этого проекта также придает и глава России Владимир Путин, который на днях, выступая на Валдайском форуме, особо отметил, что одна из главных задач, которая стоит перед Ереваном — это наладить эффективную экономическую жизнь, взаимодействие в регионе, в том числе и с Азербайджаном и Турцией.

Путин, как бы к нему ни относились — прагматичный лидер. Еще в ноябре прошлого года в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» он отмечал, что Азербайджан – независимое суверенное государство, потому вправе выбирать себе союзников так, как считает нужным.

При этом тогда он Путин пояснил, что о роли Турции было хорошо известно, и Анкара в одностороннем порядке поддерживала Баку. Словом, Путин смирился с геополитическими реалиями, даже если они ему и не нравились.

Смирилась с ситуацией, похоже, и Армения. В парламенте этой страны правящая фракция провалила текст заявления реваншисткой парламентской оппозиции, в котором «осуждалась полномасштабная вооруженная агрессия со стороны Азербайджана и Турции против Карабаха».

Кстати, вчера был еще одним историческим днем: Вооруженные силы Украины впервые применили на Донбассе ударные беспилотники «Байрактар», которые зарекомендовали миру себя во время войны в Карабахе. Россия, в отличие от Карабаха, сегодня воюет на Донбассе. И теперь ей делать это станет сложнее, российский ВПК все еще не смог представить аналоги, которые могли бы противостоять «Байрактару». А расхваленный «конкурент» – «Орион–10» был недавно сбит в Сирии турецким комплексом РЭБ Koral.

Смирится ли Путин точно так же с тем, что Анкара стала союзником Киева?

В Кремле уже отреагировали на применение Украиной «Байрактаров». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что «в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобного вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации на линии соприкосновения. Как только вооружение попадают в руки военных, они потенциально могут применяться. Это не способствует урегулированию внутриукраинской проблемы». При этом он особо подчеркнул, что у Москвы «особые хорошие отношения с Турцией».

Действительно, «Байрактар» уже везде: Азербайджан, Украина, страны Центральной Азии… Все это не может не волновать Москву, но там не способны противостоять росту влияния Турции. Анкара, в отличие от Москвы, никогда не создавала проблем для других стран. И наконец, Турция никогда не аннексировала территории суверенных стран, наоборот, всегда подчеркивала недопустимость силовой перекройки границ.

Президент Алиев вчера на пресс-конференции с турецким лидером в Зангилане отметил, что «фактор Реджепа Тайипа Эрдогана является одним из важнейших факторов для всего тюркского мира». Действительно, так оно и есть. Но некоторые страны тюркского мира все еще находятся под влиянием Москвы. И, по правде говоря, во время войны в Карабахе не сочли нужным поддержать открыто Баку, или как минимум обозначить свою позицию, четко указав на оккупацию азербайджанских территорий агрессором – Арменией. Но это так, к слову – и без этой поддержки Баку восстановил свою территориальную целостность…

Президент Алиев умолчал об одном в силу своей скромности: фактор тандема Алиев – Эрдоган на сегодняшний день является важнейшим не только для всего тюркского мира, но и региона Южного Кавказа в целом. Именно этот тандем отрезвил иранских мулл и те были вынуждены дать «задний ход». И именно он приведет к процветанию региона, в которой есть место и Москве в случае, если она скорректирует свою внешнюю политику, как минимум в отношении постсоветских стран, удалив те самые раковые опухоли, которые сама и породила «на теле» этих стран.

Максуд Салимов