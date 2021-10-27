Эрдоган подарил Алиеву книгу о победе в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник представил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву новую книгу агентства “Анадолу”, рассказывающую о 44-дневной войне за освобождение Карабаха.

Первая часть книги посвящена изучению исторических предпосылок войны, а во второй части представлены новости и фотографии АА, задокументировавшие 44-дневную войну.

В третьей части размещены статьи о результатах победы в Карабахе как на региональном, так и на международном уровне.

Вступление к книге написал президент Реджеп Тайип Эрдоган, а предисловие к ней — председатель правления и генеральный директор АА Сердар Карагёз.

“Славная Победа в Карабахе — это символ гордости, который доказывает всему миру, что девиз Турции и Азербайджана “одна нация, два государства” актуален и в 21 веке», — написал президент Эрдоган во вступительном слове.

«27 сентября 2020 года турецкая нация и государство, задействовав все свои возможности, стали на стороне своих азербайджанских братьев и сестер перед лицом атак оккупационных сил Армении. Так будет и впредь”, — продолжил он.

Президент Турции также почтил память «всех мучеников, отдавших свои жизни за освобождение Карабаха и оккупированных азербайджанских земель» и пожелал скорейшего выздоровления получившим ранения ветеранам войны.

«Я еще раз поздравляю президента Азербайджана, моего брата Ильхама Алиева с военными, политическими и дипломатическими успехами, и искренне поздравляю азербайджанский народ с его достойной позицией», — добавил он.

В предисловии к книге Сердар Карагёз рассказал об упорной работе АА, сотрудники которого проявили самоотверженность, мужество и профессионализм, чтобы день за днем рассказывать миру о карабахской войне, в то время как многие мировые новостные агентства игнорировали происходящее.

“Мы надеемся, что эта работа останется для будущих поколений как значимый документ, свидетельствующий об азербайджано-турецкой дружбе и братстве. Карабах — это Азербайджан», — написал он.

Карагёз также почтил память азербайджанских солдат, погибших при освобождении оккупированных земель.