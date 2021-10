МИД Азербайджана поздравляет Австрию с праздником

“Поздравляем Австрийскую Республику с Национальным днем”.

Об этом сообщается в официальном аккаунте в Twitter Министерства иностранных дел Азербайджана.

“Мы передаем наши наилучшие пожелания и искренние поздравления правительству и народу Австрии. С праздником, Австрия», — говорится в публикации.

On the occasion of the #NationalDay of the Republic of Austria, we express our best wishes & warm congratulations to the Government and People of #Austria.

Happy National Day, Austria!🇦🇿🇦🇹 pic.twitter.com/RihI8gnQzl

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 26, 2021