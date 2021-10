В Судане произошел очередной переворот

В Судане военные задержали нескольких представителей переходного правительства страны, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока, а также губернатора столицы Хартум и министра промышленности. Об этом 25 октября сообщает телеканал «Аль-Хадат».

Хамдока отправили под домашний арест. Помимо него задержали еще четырех министров. Кто именно стоит за арестами, неизвестно, так как армия отказывается комментировать происходящее.

По данным телеканала «Аш-Шарк», военные перекрыли все въезды в столицу Судана, а также улицы и мосты. Автомобильное движение в Хартуме отсутствует. В городе также не работают мобильная связь и Интернет. Закрыт столичный аэропорт.

По информации телеканала, возможно арестованы представители нескольких политических партий.

В заявлении министерства информации говорится, что задержания были произведены «совместными военными силами», а арестованные содержатся в «неустановленном месте».

Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение, а также заявил о роспуске кабинета министров.

По его словам, вооруженные силы «продолжат демократический переход до передачи власти гражданскому правительству».

Отмечается, что выборы назначены на июль 2023 года.

