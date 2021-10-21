Экстрим-туры по-армянски — рискует по-настоящему российская дипломатия

С армянской стороны вновь звучат провокационные заявления. На сей раз— по поводу «туризма в Нагорном Карабахе». АрмСМИ цитируют рассуждения руководителя «агентства по развитию туризма Карабаха» (здесь и далее кавычки наши— Minval.az) Сергея Шахвердяна: оказывается, в «огрызке» продолжают составлять туристические маршруты и принимать гостей. Правда, по его словам, ««Арцах» потерял более двух тысяч культурных памятников, среди них много объектов, важных, в том числе, и с точки зрения туризма. Теперь мы работаем над направлениями, которые раньше были менее заметны, но сейчас вышли на первый план». Но самое главное, по словам господина Шахвердяна, «очень важно донести до туристов, да и просто жителей Республики Армения, правдивую информацию о том, что в «Арцахе» безопасно. Одно из препятствий для внутреннего туризма — это именно непроверенные и вызывающие тревогу сведения. Наша задача – разбить эти стереотипы, сделать так, чтобы граждане перестали безоговорочно доверять всему, что пишется в соцсетях».

Здесь, конечно, нелишне поинтересоваться, не следовало ли посоветовать потенциальным туристам вообще не интересоваться новостями из Карабаха. В самом деле, у ханкендинских сепаратистов, которых в туристической сфере представлял и представляет господин Шахвердян, никакого правового статуса нет и не предвидится. Ехать куда-либо по их приглашению и под их «гарантии» — по меньшей мере неосмотрительно. Тем более на фоне предупреждений Азербайджана.

Более того, в нынешних условиях, через год после войны, пока ещё продолжается работа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, на фоне регулярных армянских вооруженных провокаций, да еще в то время, пока карабахские «отели» заполнены «самоопределившимися» жителями Гадрута и Суговушана и неудачливыми соучастниками «переселенческой агрессии» на оккупированных азербайджанских землях — удовольствие ниже среднего.

Можно, конечно, с изрядной долей иронии посоветовать господину Шахвердяну подумать о развитии в «огрызке» экстремального туризма и зазывать в регион любителей «настоящего риска». Только вот в реальности куда больше потенциальных желающих пощекотать себе нервы рискует в этой ситуации российская дипломатия. И не только потому, что у Азербайджана и так предостаточно вопросов, кого пропускают в Карабах российские миротворцы через Лачинский коридор. Рекламировал «экстрим-туры» с армянской спецификой господин Шахвердян на 8-м армяно-российском форуме. Где Москву представляет не какой-нибудь независимый эксперт или гражданский активист или блогер-путешественник вроде небезызвестного Лапшина, а министр экономического развития России Максим Решетников.

Теоретически, конечно, Москва как бы не может нести прямую ответственность за все заявления, которые могут прозвучать на таком мероприятии. Но.. как вообще господин Шахвердян вообще получил приглашение на такой форум?

Напомним: два года назад, в октябре 2018 года, в Армении проходил саммит Франкофонии. Сегодня уже понятно, что в вопросах уважения границ и территориальной целостности у президента Франции господина Макрона позиция, скажем так, своеобразная. Но тем не менее во время этого саммита представители оккупационного режима не то что не получили туда приглашения даже в составе делегации Армении, но вообще не появлялись в эти дни в Ереване.

И как тогда понимать появление Шахвердяна на армяно-российском форуме? Москва не подумала, что армянская сторона попытается затащить туда представителей верхушки сепаратистов? Даже после того, как Армения пыталась устанавливать «карабахские стенды» на туристических выставках? Или…просто не сочла нужным позаботиться о чистоте представительства на форуме?

Так что настоящий «экстрим-тур», похоже, получился у господина Решетникова. Пусть даже готовился он совсем не к такому. И да, «цена» этого «экстрим-тура» с армянской спецификой выражается вовсе не в деньгах.

Нурани