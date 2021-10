Премия «Старушка года» не устроила Елизавету Вторую

Королева Великобритании Елизавета II отказалась от премии «Старушка года» (Oldie of the Year), заявив, что она ещё слишком молода. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на The Daily Mail.

«Её Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя», — написал помощник 95-летней монаршей особы Том Лэйнг-Бейкер организаторам конкурса.

На протяжении почти тридцати лет британский журнал Oldie проводит ежегодную церемонию вручения премии «Старушка года», чтобы отметить достижения тех, кто внёс особый вклад в общественную жизнь страны.