Кто мешает армянам жить в мире с азербайджанцами

Человек – самый разумный индивид на планете, и это -непреложная истина, как и то, что он призван жить в гармонии с окружающим миром, сеять добро, жить и оставить после себя незапятнанную честь и добрые воспоминания. Так нам предначертано. Но реальность сурова, и современный человек, к сожалению, все чаще нарушает эту гармонию. А сознательное неприятие многими людьми значимости своей жизни и ценности жизни другого человека является одной из причин многих проблем, стоящих перед современным миром. Таким людям, а точнее – «нелюдям», чужды такие понятия, как гуманизм, благородство и сострадание. Ими движет алчность, стремление разрушить дружбу между людьми, народами, странами, и все это ради собственной выгоды.

История развития человечества изобилует именами таких «нелюдей». Но их предостаточно и в нашей жизни.

На протяжении ХХ столетия и за два десятка лет 21-го тысячелетия толерантному Азербайджану не раз пришлось столкнуться с клеветническими выпадами подобных нелюдей и их откровенной враждебностью по отношению к азербайджанскому народу. Особенно ярко это проявилось на фоне армяно-азербайджанского противостояния, которое, к сожалению, оборачивалось трагедией, невосполнимой потерей человеческих жизней, горем и разрушениями.

Не стали исключением и две последние войны, на ниве которых свои меркантильные интересы кинулись решать как на Западе, так и в России, всякие лжеаналитики, политологи и обозреватели типа Владимира Соловьева, высокомерного Константина Затулина, скандального Виталия Милонова, дипломата-неудачника Владимира Казимирова, блогера без роду и племени Александра Лапшина, и других им подобных «умников».

Если присмотреться внимательно под «крышу», где они все угнездились, то сразу станет понятно, откуда дует ветер.

Московское логово турко-азербайджанофобов

Всякая идея — ничто, если нет базиса. А базис – это деньги. Слияние этих двух компонентов легло в основу создания «Лазаревского клуба», первое заседание которого прошло в Ереване 30 ноября–1 декабря 2018 года. Одним — если не главным — из инициаторов создания этого клуба был Константин Затулин, обладающий исключительным чутьем улавливать манящий запах денег, тем более что в России достаточно миллионеров армянской национальности.

Аромат денег привел Затулина к президенту и основателю группы компаний «Ташир» Самвелу Карапетяну и генеральному директору концерна “Монарх” Сергею Амбарцумяну, вошедших в совет клуба. Именно на их деньги члены клуба сегодня с размахом гуляют по российским каналам и с пеной у рта поют песни о «многострадальности и правом деле армянского народа», не забывая при этом метать отравленные стрелы в сторону Азербайджана и Турции.

Видимо, масштабы денежных вливаний в бездонную бочку отстаивания «правого дела» оказались настолько велики, что господин Затулин позабыл о главном: встречи в Клубе должны были помочь «формированию положительного настроя на дальнейшую конструктивную работу по упрочению взаимного доверия и союзнического взаимодействия во благо народов России и Армении, в интересах обеспечения безопасности и стабильности во всем регионе Большого Кавказа».

Но Затулин — далеко не глупый человек, и он прекрасно осознает, что «безопасность и стабильность во всем регионе Большого Кавказа» лишит его несметных дивидендов, позволяющих ему с умным видом красоваться на телеэкранах, ездить часто в Ереван и, жадно опустошая бутылки с местным коньяком, учить армянский народ, как насолить своим соседям. И потому понятно, что Затулин не отступит от своих ущербных позиций, и будет брать в рекруты все новых и новых отщепенцев, готовых продать свою душу ради кусочка от барского антиазербайджанского пирога.

Прислужник Затулина

В когорте рекрутов Затулина в последние годы заметную активность в нападках на Азербайджан проявляет Владимир Евсеев. Похоже, прозорливость Затулина в выборе себе подобных сеятелей вражды вполне себя оправдала, и он в награду за службу взял Евсеева в свой так называемый «Институт стран СНГ». И тут пошел процесс перекрашивания: с назначением на должность заведующего отделом евразийской интеграции и развития ШОС, Евсеев моментально перевоплотился в «политолога и военного эксперта». Первые же выступления в этом ранге настолько вскружили ему голову, что он позабыл о главной задаче занимаемой им должности, а именно способствованию реализации интеграционных процессов. Но, как говорится, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. А в нашем случае не созидательную, а реваншистскую музыку заказывает армянское лобби России. И Евсеев под музыку «армянского дудука» вот уже долгое время упражняется в своих грязных измышлениях об Азербайджане, чтобы как-то прокормить свою семью.

Общеизвестно, что еще до Второй карабахской войны на одном из заседаний упомянутого Лазаревского клуба Евсеев заявил, что армянские «Искандеры» нацелены на азербайджанские нефтепромысловые объекты на Каспии и города, и что в любой момент они готовы стереть с лица земли Азербайджан.

И что? Во время войны эти ракеты выпустили, но стереть с лица земли Азербайджан они не были в состоянии. Получилось с точностью наоборот – азербайджанская армия разгромила оккупантов и освободила захваченные неприятелем земли. И в отличии от противника Азербайджан не наносил ударов по населенным пунктам, а точечно уничтожал военную инфраструктуру и технику оккупантов. И этот гуманизм несравним с тем, что сегодня видит мировое сообщество на освобожденных территориях – стертые с лица земли города и села, вандализм, оскверненные духовные и культурные памятники азербайджанского народа, экологический геноцид…

Это видят все, кроме псевдополитолога и провокатора Евсеева, продолжающего и сегодня разжигать реваншистские настроения среди армян против азербайджанцев и турков. Тем самым он мешает армянскому народу жить в мире, провоцирует его на постоянные конфликты, которые приводят к войнам и гибели одурманенных им людей, а также жертвам среди защитников своей родины – Азербайджана.

И все это происходит в тот момент, когда вырисовываются контуры будущего нормального сосуществования армян со своими историческими соседями.

Трагедия армянского народа

Вся трагедия армянского народа заключается в том, что он живет в ареале придуманных для него мифов о «невероятно богатом и героическом прошлом», и этим умело пользовались и продолжают пользоваться авторы-мифоплёты в целях достижениях своих имперских и национальных интересов.

В ХХ веке зачинщиком всех потрясений на Южном Кавказе всегда выступала Армения. Она начинала войны, проигрывала их и десятилетиями проливала горькие слезы, взывая мир о помощи. Это – болезнь, которая пока неизлечима.

Второй составляющей этой трагедии является покорное исполнение навязанной извне ложной повестки дня. Внешние игроки устами дешевых пропагандистов типа Евсеева, Затулина, Соловьева и им подобным в своих личных интересах и в интересах своих стран провоцировали и продолжают провоцировать армян на конфронтацию со своими соседями, отвлекают их от созидательной жизни, толкают на погибель, свидетелями чего мы стали в последнее время.

Анализируя исторические события и принимая во внимание реальный расклад сил в регионе, можно сделать вывод: пока Армения не будет противостоять внешнему влиянию и не избавится от услуг таких «друзей» — а на деле фактических врагов — как Евсеев, Затулин, Милонов, Казимиров, Соловьев, Лапшин и им подобных, паразитирующим на страданиях армянского народа, будущее Армении всегда в ареоле тумана неопределенности. И, естественно, под большим вопросом.