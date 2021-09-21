Закулисье информационной войны: кто не может смириться с победой Азербайджана?

Какой будет их реальная политическая цена?

У Вашингтона и Еревана —новый сезон любезностей на словах. Президент США Джо Байден поздравил Армению с Днём независимости и отметил, что США и Армению связывают исторические узы, а еще укреплению двусторонних отношений способствуют также 1,5 млн американцев армянского происхождения. Проговорился по Фрейду: заигрывания господина Байдена с «армянским лобби» — факт общеизвестный, как и то, что именно он оказался первым президентом США, который все же назвал события 1915 года «геноцидом армян».

И, возможно, на этом не стоило бы акцентировать внимание, если бы не некоторые обстоятельства. Своё поздравление Армении направил и госсекретарь Энтони Блинкен, Заверив, кроме всего прочего, что «в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию содействия сторонам в долгосрочном политическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта, а также в устранении гуманитарных последствий военных действий, включая и освобождение всех военнопленных и заложников и выяснение судеб всех без вести пропавших». Оставив за скобками, считают ли США «военнопленными» армянских террористов, которые уже после прекращения огня были заброшены в леса Ходжавенда с поручением вести «диверсионную войну»? И кого подразумевает под милым термином «заложники»? Наконец, что мешало США за все годы сопредседательства в МГ ОБСЕ действительно подтолкнуть процесс урегулирования? И чем они намерены заняться теперь, когда Азербайджан уже по сути решил конфликт военно-политическим путём?

И, наконец, в очередной раз отличилась посол США в Армении Линн Трейси. Которая в интервью Общественному телевидению Армении опять заявила, что в вопросе «статуса Карабаха» должна быть ясность, и вообще «самоопределение народа Нагорного Карабаха также было и остается одним из основных принципов, который не может быть проигнорирован».

Госпоже Трейси, конечно, надо бы посоветовать еще раз прочитать обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева 10 ноября 2020 года, где глава государства предельно четко объяснил, что произошло с «вопросом статуса». Это и называется «ясность». А если эта ясность не нравится Еревану, то это уже другая тема. Госпоже Трейси надо бы помнить, что она представляет США в Армении, а не Армению в США, в Азербайджане или в Папуа-Новой Гвинее.

Но вот что примечательно. Долгие десятилетия считалось, что в США могут меняться администрации, но не основные параметры политики.

А теперь это правило, похоже, даёт сбой. Слишком уж велик контраст между поведением администраций Трампа и Байдена. Если до 2020 года США воздерживались от прямого вмешательства во внутренние дела, но при этом выдвигали инициативы уровня «плана Болтона», а послы США в Армении и высокопоставленные сотрудники Госдепартамента напоминали ереванским бонзам о международном праве, да так, что в армянских правительственных офисах пили валерьянку, то теперь, к сожалению, все иначе. Эту политику можно было бы назвать империализмом, если бы она служила хотя бы коренным интересам самих США. Но в реальности «империалистические» инструменты отданы в аренду разного рода «группам влияния» и тем кругам Запада, которые просто не в силах «переварить» победу Азербайджана во Второй Карабахской войне.

И в результате, по имеющимся данным, уже планируется и готовится кампания «чёрного пиара» против конкретных лиц, занимающих высокие посты в руководстве Азербайджана — как раз накануне первой годовщины 44-дневной войны и победы в Карабахе. Разного рода НПО, «независимые эксперты» и т.д., находящиеся под плотной опекой этих самых давно известных кругов, вновь пришли в движение. И честно говоря, все это оставляет прочное ощущение «дежавю». Точно так же эта далеко не почтенная публика устраивала свои балаганные шоу и старательно обливала Азербайджан грязью, когда наша страна принимала конкурс «Евровидение», Европейские игры, Игры исламской солидарности, проходила ключевые этапы в реализации масштабных энергетических и транспортных проектов, включая Южный газовый коридор или строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, культурные или экономические инициативы. На словах трещали о «правах человека». На самом деле не могли смириться с крепнущей азербайджанской государственностью и независимой внешней политикой.

Теперь повод посерьёзнее. Азербайджан выиграл войну, чего никто не прогнозировал и не ждал. Наша страна под руководством своего президента и верховного главнокомандующего решила целый комплекс задач — создала армию, спланировала военную операцию, провела дипломатическую и политическую подготовку…И теперь готовится отметить первую годовщину своей победы. И вот принять эту новую реальность кое-кому оказалось не по силам. Вот они и действуют, пардон, по принципу «результаты войны не изменим, так хоть наделаем гадостей». В ход идут привычные и давно отработанные схемы: устроить очередные балаганные шоу, отвлечь внимание мировой общественности от того, что происходило год назад и что будет происходить теперь, превратить Азербайджан в мишень для клеветы и «чёрного пиара», создать проблемы в постконфликтном урегулировании…И самое главное, попытаться пошатнуть то общенациональное единство, которое продемонстрировал Азербайджан во время войны и без которого, будем реалистами, достичь нашей исторической Победы было бы куда труднее, подорвать веру народа в своего лидера, «расшатать ситуацию». Вот и действуют по накатанной схеме: выдумываются вроде бы «острые проблемы», затем старательно вбрасываются в азербайджанское информационное пространство, создаётся «требуемый шум»…

Самое смешное, что эти планы оказались раскрыты еще до того, как их начали осуществлять в практическом измерении. Некий Вардан Восканян, завкафедрой иранистики Ереванского госуниверситета, собрал пресс-конференцию и возвестил: у властей Азербайджана, оказывается, «крупные проблемы» (?! — Minval.az), Армении надо их «зафиксировать» и действовать. Вот уж вправду: комментарии излишни.

Но тут уже хочется спросить: а что дальше? Может быть, участникам этого очередного балагана просто вспомнить, сколько было подобных «наскоков» в не таком уж далеком прошлом? И задуматься, что будет, когда азербайджанская общественность даст всем этим провокаторам достойный ответ вместо желаемой «трибуны»?

Но самое главное, задуматься об этом надо руководству самих США. Потому как прозвище, данное в своё время Байдену — «Машина по производству ляпов» — сегодня звучит уже по-другому. А цена этих «ляпов» может оказаться куда выше, чем это прогнозируют многие.

Нурани