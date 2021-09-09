Мамедъяров обыграл Накамуру и Каспарова на старте турнира в Сент-Луисе

Сегодня в Сент-Луисе (США) начался турнир «Champions Showdown» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Участники играют в шахматы-960, называемыми еще шахматами Фишера, так как 11-й чемпион мира и придумал такой формат, передает azerisport.com.

В нем начальная расстановка фигур определяется случайным образом.

Также в турнире играют Фабиано Каруана, Уэсли Со, Хикару Накамура, Леньер Домингес, Самуэль Шенкленд (все — США), Гарри Каспаров (Росcия/Хорватия), Петр Свидлер (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Левон Аронян (Армения).

Сегодня сыграны три тура, по итогам которых Шахрияр выиграл у Накамуры и Каспарова и уступил Вашье-Лаграву.

1-й тур. Шахрияр Мамедъяров – Хикару Накамура 1:0

2-й тур. Максим Вашье-Лаграв – Шахрияр Мамедъяров 1:0

3-й тур. Шахрияр Мамедъяров – Гарри Каспаров 1:0

Турнирная таблица: Каруана — 2,5 очка, Вашье-Лаграв, Мамедъяров — по 2.