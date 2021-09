Мамедъяров обыграл Накамуру и Каспарова на старте турнира в Сент-Луисе

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.

