Мамедъяров обыграл Накамуру и Каспарова на старте турнира в Сент-Луисе

9 сентября, 09:45

Сегодня в Сент-Луисе (США) начался турнир «Champions Showdown» с участием азербайджанского шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Участники играют в шахматы-960, называемыми еще шахматами Фишера, так как 11-й чемпион мира и придумал такой формат, передает azerisport.com.

В нем начальная расстановка фигур определяется случайным образом.

Также в турнире играют Фабиано Каруана, Уэсли Со, Хикару Накамура, Леньер Домингес, Самуэль Шенкленд (все — США), Гарри Каспаров (Росcия/Хорватия), Петр Свидлер (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Левон Аронян (Армения).

Сегодня сыграны три тура, по итогам которых Шахрияр выиграл у Накамуры и Каспарова и уступил Вашье-Лаграву.

1-й тур. Шахрияр Мамедъяров – Хикару Накамура 1:0
2-й тур. Максим Вашье-Лаграв – Шахрияр Мамедъяров 1:0
3-й тур. Шахрияр Мамедъяров – Гарри Каспаров 1:0

Турнирная таблица: Каруана — 2,5 очка, Вашье-Лаграв, Мамедъяров — по 2.

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Франция готова выделить Азербайджану 400 тысяч евро на разминирование

8 сентября, 21:10

Франция готова выделить 400 тысяч евро Азербайджану на разминирование освобожденных территорий в этом году.

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Об этом в среду посол Франции в Азербайджане Захари Гросс написал на своей странице в Twitter.

«Огромную часть Карабаха необходимо очистить от мин. Разминирование является одной из сфер, требующих международное сотрудничество, с тем, чтобы внутренне перемещенные лица могли вернуться на свои земли. Рад официально сообщить Агентству разминирования, что Франция готова выделить 400 тысяч евро на разминирование в этом году»,- написал он.