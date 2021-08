Президент США Джо Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщает издание Middle East.

Переговоры между Байденом и Беннетом проходят в США. На пресс-конференции глава правительства Израиля рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами. В это время лидер США неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами.

Тем временем пользователи Twitter активно обсуждают необычное поведение Байдена на встрече с Беннетом.

«Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал», — написала Hande Gülbahar.

«Мистер Байден, как вы относитесь к тому, что рядом с вами вообще-то сидит премьер Израиля в кипе?» — иронизирует Murat Aslan.

Некоторые комментаторы считают, что Беннет тоже это заметил и решил помочь коллеге.

«Дедуля, ты шутишь? Не зря его Трамп во время выборов называл сонный Джо», — заключил The Dark Knight.

It would appear President Biden fell asleep during #Israel’s PM Naftali Bennett’s White House visit.

This is beyond embarrassing. pic.twitter.com/Rk8skN1COf

— Cicely Davis (@CicelyDavisMN) August 29, 2021