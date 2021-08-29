Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля

29 августа, 13:23


Президент США Джо Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщает издание Middle East.

Переговоры между Байденом и Беннетом проходят в США. На пресс-конференции глава правительства Израиля рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами. В это время лидер США неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами.

Тем временем пользователи Twitter активно обсуждают необычное поведение Байдена на встрече с Беннетом.

«Старичок Байден спал, пока его израильский коллега выступал», — написала Hande Gülbahar.

«Мистер Байден, как вы относитесь к тому, что рядом с вами вообще-то сидит премьер Израиля в кипе?» — иронизирует Murat Aslan.

Некоторые комментаторы считают, что Беннет тоже это заметил и решил помочь коллеге.

«Дедуля, ты шутишь? Не зря его Трамп во время выборов называл сонный Джо», — заключил The Dark Knight.

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Эрдоган: Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение

29 августа, 15:12

Азербайджан предлагает Армении подписать всестороннее мирное соглашение. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он выразил надежду, что деятельность нового правительства Армении принесет пользу региону.

«В нашем регионе необходимы новые, конструктивные подходы», — сказал глава турецкого государства (цитата по Report).