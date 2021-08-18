По ком скулят обанкротившиеся апологеты?

Дождавшись поддержки внешних сил, Ереван воспрял, и ему кажется, что возможен возврат к старому. Армянская пропаганда достает из сундука ветхие штампы, чтобы выдохшимися конструктами по новой окольцевать общественное внимание.

Кажется, главарям националистического агитпропа невдомек, что их поезд ушел, единственный выход – смириться с новым статус-кво и забыть о временах, что казались золотыми. Так называемые сладкие воспоминания канули позорным поражением Еревана в очной ставке.

То, что агрессор отбил у Баку за 4 года, Азербайджан вернул за полтора месяца, да еще и поставив врага на колени.

Но горлопаны, голоса которых охрипли в ходе 44 дней, вдруг оправились. Приводят в состояние голосовые связки, снова орут, запевают нудные мотивы, нахально обвиняя Азербайджан в нагнетании напряженности. От того и вводят в обращение грязные клише «НКР», «армия обороны Карабаха» и прочую псевдополитическую пошлятину, что не имеет никакого номинала.

Болтливым лже-обвинителям хватает фантазии связывать ухудшение ситуации с действиями, которыми Баку, якобы, препятствует возвращению армянского населения. Речь о биомассе, что была напугана стремительной контратакой азербайджанских военных, и убралась восвояси.

Кстати, удравшие в большинстве как раз были выходцами из Армении, хотя их порыву поддались и местные армяне. Война их скопом погнала. Но в случае с карабахскими есть еще другой мотив, который вселял жуткий ужас.

Баку никогда не воевал с гражданским населением. И на этот раз предпринял упреждающие меры, чтобы мирные люди не пострадали.

В начале 90-х, когда армянские террористические формирования пошли громить азербайджанские населенные пункты, вытворили невиданные зверства.

Жуткие карательные операции стали лейтмотивом масштабной этнической чистки, которую планировали главари проекта «миацум». Как тут не вспомнить Ходжалы, население которого подверглось геноциду?!

Весть о страшной трагедии обошла округу, отозвалась болью в сердцах людей и тревогой за жизнь детей, женщин и стариков.

Памятуя о варварских действиях молодчиков, жители Ханкенди и других армянонаселенных пунктов полагали, будто армия Азербайджана повторит зверский почерк хайских дикарей.

Не хватило мудрости и сообразительности, чтобы осознать, что регулярная армия Азербайджана – это не подобие бородатого сброда, а дисциплинированная дружина, на плечи которой была возложена освободительная миссия. Она успешно выполнена, и теперь российские миротворцы, странно заигрывающие с местным населением, обязаны объяснять армянам задачи поствоенного обустройства Карабаха.

Если на освобожденных территориях кто-то и расшатывает основы мира, это недобитые боевики, что под покровом ночи нарушают покой людей. Радикалы имеют обыкновение махать кулаками после боя, делают это и ныне, пользуясь попустительством миротворцев.

Министерство обороны Азербайджана предупредило провокаторов, чтобы не зарывались, иначе хуже будет. Пока гром не грянет, армянский мужик не перекрестится.

Хайские идеологи скулят, убеждая доверчивую массу в том, будто Баку оказывает негативное воздействие на доверие армян Карабаха по отношению к миротворцам. Тупее предлог придумать трудно.

Спрашивается, причем азербайджанцы, если армяне в пьяном угаре берутся за оружие и провоцируют азербайджанских военных, а миротворцы все спускают на тормозах?

Баку обломал рога не бандитским формированиям, а регулярной армии Армении, которая долго прикрывалась самопальным щитом под названием «армия обороны Карабаха».

По заслугам получила не столько кусачая собака, сколько ее хозяин, впавший в необъяснимую эйфорию. Говорить о разоружении карабахских армян глупо и стыдно. Армии у них как не было, так и не будет, а есть армия Армении, которая снова пустилась по миру с протянутой дланью.

Да будет известно крикливым апологетам, что у армии Азербайджана, у страны-победительницы нет планов по де-арменизации Карабаха, единой и неделимой исторической области кавказских тюрков. Диванные эксперты гадают, мол, зачем Карабах нужен Баку, заблуждаясь и путаясь в догадках.

Да будет известно, что регион этот никогда не был и не будет вне Азербайджана. Итоги войны дали еще одно тому убедительное подтверждение. Если армянам хочется жить на этой земле, у них есть шанс принять азербайджанское гражданство. Если не хотят, скатертью дорога.

Смельчаки в иллюзорных планах по подрыву укрепившегося азербайджано-турецкого тандема, что выступил гарантом соблюдения норм международного права в регионе, заговаривают о необходимости выполнения шагов по усилению военной составляющей армянской стороны. Тандем тождественен понятию гранит, его разорвать или разрубить невозможно.

Надеются подключить к пустому мероприятию фактор миротворцев. Все равно не получится. Надорвутся, и дело с концом. Далее планируют активизировать обсуждения в международных структурах о статусе, безопасности Карабаха, не отдавая себе отчета в том, что президент Ильхам Алиев одним махом выкинул в мусорку истории прогнивший пакет со статусом и прочей дребеденью.

Раненый от армянского вандализма древний очаг навсегда вернулся к истинному хозяину. Он его и возрождает. Все логично и убедительно.

Тофик Аббасов, аналитик