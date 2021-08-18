По ком скулят обанкротившиеся апологеты?

18 августа, 13:11

Дождавшись поддержки внешних сил, Ереван воспрял, и ему кажется, что возможен возврат к старому. Армянская пропаганда достает из сундука ветхие штампы, чтобы выдохшимися конструктами по новой окольцевать общественное внимание.

Кажется, главарям националистического агитпропа невдомек, что их поезд ушел, единственный выход – смириться с новым статус-кво и забыть о временах, что казались золотыми. Так называемые сладкие воспоминания канули позорным поражением Еревана в очной ставке.

То, что агрессор отбил у Баку за 4 года, Азербайджан вернул за полтора месяца, да еще и поставив врага на колени.

Но горлопаны, голоса которых охрипли в ходе 44 дней, вдруг оправились. Приводят в состояние голосовые связки, снова орут, запевают нудные мотивы, нахально обвиняя Азербайджан в нагнетании напряженности. От того и вводят в обращение грязные клише «НКР», «армия обороны Карабаха» и прочую псевдополитическую пошлятину, что не имеет никакого номинала.

Болтливым лже-обвинителям хватает фантазии связывать ухудшение ситуации с действиями, которыми Баку, якобы, препятствует возвращению армянского населения. Речь о биомассе, что была напугана стремительной контратакой азербайджанских военных, и убралась восвояси.

Кстати, удравшие в большинстве как раз были выходцами из Армении, хотя их порыву поддались и местные армяне. Война их скопом погнала. Но в случае с карабахскими есть еще другой мотив, который вселял жуткий ужас.

Баку никогда не воевал с гражданским населением. И на этот раз предпринял упреждающие меры, чтобы мирные люди не пострадали.

В начале 90-х, когда армянские террористические формирования пошли громить азербайджанские населенные пункты, вытворили невиданные зверства.

Жуткие карательные операции стали лейтмотивом масштабной этнической чистки, которую планировали главари проекта «миацум». Как тут не вспомнить Ходжалы, население которого подверглось геноциду?!

Весть о страшной трагедии обошла округу, отозвалась болью в сердцах людей и тревогой за жизнь детей, женщин и стариков.

Памятуя о варварских действиях молодчиков, жители Ханкенди и других армянонаселенных пунктов полагали, будто армия Азербайджана повторит зверский почерк хайских дикарей.

Не хватило мудрости и сообразительности, чтобы осознать, что регулярная армия Азербайджана – это не подобие бородатого сброда, а дисциплинированная дружина, на плечи которой была возложена освободительная миссия. Она успешно выполнена, и теперь российские миротворцы, странно заигрывающие с местным населением, обязаны объяснять армянам задачи поствоенного обустройства Карабаха.

Если на освобожденных территориях кто-то и расшатывает основы мира, это недобитые боевики, что под покровом ночи нарушают покой людей. Радикалы имеют обыкновение махать кулаками после боя, делают это и ныне, пользуясь попустительством миротворцев.

Министерство обороны Азербайджана предупредило провокаторов, чтобы не зарывались, иначе хуже будет. Пока гром не грянет, армянский мужик не перекрестится.

Хайские идеологи скулят, убеждая доверчивую массу в том, будто Баку оказывает негативное воздействие на доверие армян Карабаха по отношению к миротворцам. Тупее предлог придумать трудно.

Спрашивается, причем азербайджанцы, если армяне в пьяном угаре берутся за оружие и провоцируют азербайджанских военных, а миротворцы все спускают на тормозах?

Баку обломал рога не бандитским формированиям, а регулярной армии Армении, которая долго прикрывалась самопальным щитом под названием «армия обороны Карабаха».

По заслугам получила не столько кусачая собака, сколько ее хозяин, впавший в необъяснимую эйфорию. Говорить о разоружении карабахских армян глупо и стыдно. Армии у них как не было, так и не будет, а есть армия Армении, которая снова пустилась по миру с протянутой дланью.

Да будет известно крикливым апологетам, что у армии Азербайджана, у страны-победительницы нет планов по де-арменизации Карабаха, единой и неделимой исторической области кавказских тюрков. Диванные эксперты гадают, мол, зачем Карабах нужен Баку, заблуждаясь и путаясь в догадках.

Да будет известно, что регион этот никогда не был и не будет вне Азербайджана. Итоги войны дали еще одно тому убедительное подтверждение. Если армянам хочется жить на этой земле, у них есть шанс принять азербайджанское гражданство. Если не хотят, скатертью дорога.

Смельчаки в иллюзорных планах по подрыву укрепившегося азербайджано-турецкого тандема, что выступил гарантом соблюдения норм международного права в регионе, заговаривают о необходимости выполнения шагов по усилению военной составляющей армянской стороны. Тандем тождественен понятию гранит, его разорвать или разрубить невозможно.

Надеются подключить к пустому мероприятию фактор миротворцев. Все равно не получится. Надорвутся, и дело с концом. Далее планируют активизировать обсуждения в международных структурах о статусе, безопасности Карабаха, не отдавая себе отчета в том, что президент Ильхам Алиев одним махом выкинул в мусорку истории прогнивший пакет со статусом и прочей дребеденью.

Раненый от армянского вандализма древний очаг навсегда вернулся к истинному хозяину. Он его и возрождает. Все логично и убедительно.

Тофик Аббасов, аналитик

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«Говорящая голова» Кремля угрожает Баку и Анкаре

18 августа, 13:28

Александр Дугин, один из крупнейших современных российских философов, идеолог «неоевразийства» решил вновь заявить о себе. И направил угрожающие месседжи Баку и Анкаре.

Сей персонаж, которого азербайджанская пресса любит называть «идеологом» Путина, высказался на тему возможного грядущего возрождения Османской империи, и отметил: оказывается, мало кто знает, что Анкара ведёт свою успешную политику только потому, что Москва «этому не мешает».

По мнению Дугина, после сокрушительной победы Азербайджана над Арменией аналитики все чаще стали замечать рост турецкой активности как в Кавказском регионе, так и шире – в Средней Азии.

«Эрдоган снова стал укреплять своё присутствие в тюркских государствах, начал продвигать турецкие интересы в Грузии, нацелился на Афганистан, где также значительная часть населения имеет тюркские корни (афганские узбеки).

В последнее же десятилетие, когда Эрдоган начал проводить всё более и более суверенную и самостоятельную политику, пантюркизм существенно ослаб. И вот снова налицо явные признаки его возрождения. Но теперь в ином контексте. Это уже не давление Запада, использующего Турцию в большой игре против континентальной России, но личная инициатива Эрдогана», – сетует Дугин.

И продолжает: особенно это стало заметно после Карабаха, и на уровне имиджа, и в Турции, и в самом Азербайджане победу «приписали» целиком альянсу Баку – Анкара. «На самом деле решающим фактором наряду с хорошей подготовкой к войне Алиева было согласие на силовое восстановление территориальной целостности Азербайджана со стороны Путина. Главные решения принимались именно в Москве. И от Путина зависело, чей Карабах. Ранее Путин договорился с предыдущим президентом Армении Сержем Саргсяном о частичном разблокировании карабахаской проблемы за счёт передачи пяти районов. Но поддержанный Соросом и глобалистами Пашинян, устроивший в Ереване цветную революцию, аннулировал все договорённости. А с Путиным так не поступают.

Именно благодаря политике Пашиняна и в ответ на действия проамериканского прозападного лобби в Армении Путин принял решение о Карабахе. Каким было это решение, мы видим сейчас. Оно могло быть совершенно другим. И здесь турецко-азербайджанский альянс, боюсь, ничего бы с этим поделать не мог», – разразился идеолог «неоевразийства».

По его словам, «эта политика Москвы, на многое закрывающей глаза в Сирии, Ливии, Ираке и теперь в Азербайджане, не следствие нашей слабости, а результат далеко идущего геополитического расчёта».

«Россия строит многополярный мир, стремясь максимально ограничить территорию единоличной гегемонии США. И амбициозный Эрдоган на практике этому содействует. Но всё это будет работать до определённой границы.

Такой границей является и военное партнёрство Анкары с русофобским Киевом, и слишком громогласное бравирование турецко-азербайджанским альянсом (забывая о Москве, где на самом деле всё и решалось), и активизация пантюркизма в Средней Азии. За исключением украинского направления, которое Анкаре стоило бы вообще свернуть (и чем быстрее, тем лучше), остальные векторы турецкой политики можно было продолжать – но лишь не от лица НАТО и при тщательном согласовании красных линий с Россией.

Только так и можно урегулировать армянский вопрос, ведь Россия как-никак за Ереван в ответе. И послевоенная реконструкция региона должна учитывать «интересы всех сторон». Если Анкара выбирает многополярный мир, то добро пожаловать в клуб, и давайте обсуждать пожелания всех сторон. Если речь идёт о единоличной империалистической экспансии или о новом витке обслуживания интересов НАТО – это не просто неконструктивно, а самоубийственно»», – резюмирует он.

Конечно, называть Александра Гельевича «идеологом» Кремля было бы преувеличением, но вот роль «говорящей головы» на азербайджанском треке, судя по всему, ему действительно предписана. Напомню: еще в апреле текущего года он с пеной у рта заявлял, дескать, Москва в Карабахе «свою задачу выполнила», и сейчас «пришло время Баку вступать в ОДКБ и ЕАЭС».

В самом деле, разговоры о вероятности вступления Баку в «путинские» проекты ходят практически с момента их образования. Но Баку никогда не демонстрировал рвения присоединиться к ним. И здесь дело было вовсе не в том, что в этих организациях присутствует противник – Армения, которая периодически, по сообщению армянских и российских СМИ, блокировала желание Баку принять участие в их работе. Вбросы в СМИ и попытки время от времени вовлечь страну в эти союзы, как показало время, не увенчались успехом. В Баку всегда с опаской относились к перспективе присоединения к этим организациям. Конечно, можно было бы долго рассуждать о неэффективности этих блоков, но ограничусь двумя показательными примерами – периодическая критика организаций белорусским лидером Александром Лукашенко и самой Арменией, прежде всего роли ОДКБ.

Важно другое. Поражает постоянная открытая ложь, которую озвучивают российские пропагандисты, а их аргументация просто не выдерживает никакой критики.

Во–первых, кому–кому, а Александру Гельевичу прекрасно известно, что победа в Карабахе была одержана исключительно благодаря героизму азербайджанской армии и ее верховному главнокомандующему. Иначе азербайджанский опыт не стал бы изучаться в передовых военных школах мира, а некоторым странам вовсе не пришлось бы пересматривать свою тактику ведения боев.

Безусловно, свою роль в этой победе сыграла также братская Турция, чья поддержка Азербайджана, будем откровенны, очертила «красные линии» и предотвратила возможное прямое вмешательство в ситуацию покровителей квазигосударства, которым является нынешняя Армения.

Но теперь утверждения, будто бы победа была одержана по отмашке России очень созвучны с мнениями армянских «соросят», которых Александр Гельевич часто любит критиковать и, по сути, нечаянно проговаривается. Со слов Дугина выходит, что Россия готова была и дальше оберегать своего сателлита и поддерживать сложившийся статус-кво в Карабахе, но к власти в Армении пришли такие-сякие прозападники и Москва, видите ли, решила наказать их своим «нейтралитетом». Не это ли яркая демонстрация сущности российских стратегов, если исходить из логики Дугина?

Но, пожалуй, самое интересное в сказанном Дугиным заключается в другом. О каком «согласии» РФ на решение карабахского конфликта говорит он, если в разгар войны Москва, во-первых, пыталась протолкнуть в Совбезе ООН антиазербайджанскую резолюцию, а во-вторых, пичкала свой форпост современными образцами вооружения? Сложно поверить в то, что господин Дугин, который ныне пытается дезориентировать общественность, не в курсе всего этого.

Конечно, определенным политическим кругам в России, которые до сих пор грезят имперскими амбициями, сложно переварить усиление сотрудничества между Баку и Анкарой, особенно, визит турецкого лидера в Карабах и подписание Шушинской декларации, ознаменовавшей новую эру в отношениях между двумя братскими странами. Но, с другой стороны, и Баку, и Анкара уже делали заявления, что союзнический тандем не направлен против какой-либо третьей страны, не в последнюю очередь с целью успокоения опасений России. Анкара и Баку все еще видят Москву, несмотря на ее нечестную игру, своим стратегическим партнером.

Понятны и опасения идеолога «неоевразийства» насчет сотрудничества Украины, которая страдает от российской агрессии, с Турцией. Дело в том, что победа Азербайджана в Карабахе воодушевила и другие столкнувшиеся с внешней агрессией страны на постсоветском пространстве, продемонстрировав, что успех заключается как в героизме народа, так и в современных военных технологиях, которых у России, как показала ситуация в Сирии, Ливии и в Карабахе, попросту нет. Иначе как объяснить тот факт, что часть российского вооружения, подаренного Армении, ныне может посмотреть любой гость азербайджанской столицы в Парке трофеев?

Москве, в конце концов, пора понять, что Азербайджан и Турция – суверенные страны, с которыми не стоило бы говорить на языке ультиматумов и спускать на них с цепи пропагандистов. Обе страны официально декларировали свой настрой на укрепление регионального сотрудничества и способны сорвать хитрый «геополитический расчет», о котором так гордо говорит Дугин, если увидят в нем хоть малейшую угрозу для себя.

Максуд Салимов