Внук Мухаммеда Али отправил в нокаут своего первого оппонента

15 августа, 12:06


Внук легендарного боксёра Мухаммеда Али, Нико Али Уолш, дебютировал на профессиональной сцене, отправив в нокаут своего первого оппонента. Видео поединка опубликовано на официальном канале Top Rank Boxing в Twitter.

«И профессиональная карьера внука Величайшего официально началась с остановки боя в первом раунде», — говорится в публикации.

Нико Али Уолш одержал победу над своим соперником Джорданом Уиксом в первом раунде, добившись остановки боя с присуждением победы в пользу внука легендарного бойца. До встречи с Нико у Уикса было всего одно поражение на профессиональной сцене. Бой прошел в рамках вечера бокса в городе Катоса, штат Оклахома. Глава компании, занимающейся проведением профессиональных боксёрских поединков, Top Rank Inc. Боб Арум назвал бой Уолша «волшебным» и добавил, что Мухаммед Али «гордился бы тем, как этот парень прославляет его».

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.