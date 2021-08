Внук Мухаммеда Али отправил в нокаут своего первого оппонента

Внук легендарного боксёра Мухаммеда Али, Нико Али Уолш, дебютировал на профессиональной сцене, отправив в нокаут своего первого оппонента. Видео поединка опубликовано на официальном канале Top Rank Boxing в Twitter.

«И профессиональная карьера внука Величайшего официально началась с остановки боя в первом раунде», — говорится в публикации.

Нико Али Уолш одержал победу над своим соперником Джорданом Уиксом в первом раунде, добившись остановки боя с присуждением победы в пользу внука легендарного бойца. До встречи с Нико у Уикса было всего одно поражение на профессиональной сцене. Бой прошел в рамках вечера бокса в городе Катоса, штат Оклахома. Глава компании, занимающейся проведением профессиональных боксёрских поединков, Top Rank Inc. Боб Арум назвал бой Уолша «волшебным» и добавил, что Мухаммед Али «гордился бы тем, как этот парень прославляет его».

And the pro career for the grandson of The Greatest is officially up and running 😤@NicoAliX74 (1-0, 1 KO) earns the first round stoppage!#FrancoMoloney3 | ESPN pic.twitter.com/kFOqPDZrSY

— Top Rank Boxing (@trboxing) August 15, 2021