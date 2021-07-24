Заявление верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет в отношении протестов в иранской провинции Хузестан содержит ложные обвинения и дезинформацию. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

«Заявление комиссара о последних событиях в Хузестане вызывает сожаление в связи с обилием недостоверных данных, ложных обвинений и ошибочной информации», — приводит его слова пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

По словам дипломата, такие обвинения «доказывают то, что заявление является политически мотивированным». «Поэтому слова верховного комиссара скорее напоминают враждебное политическое заявление, нежели сообщение международного правозащитника», — отметил он.

23 июля Бачелет призвала власти Ирана сконцентрироваться на решении проблемы нехватки воды в Хузестане вместо применения силы в отношении протестующих. По ее словам, она «чрезмерно обеспокоена по поводу погибших и раненых за последнюю неделю» в Иране, а также из-за «арестов и задержаний» в этой стране.

В результате сильнейшей за последние несколько десятилетий засухи в Иране во многих городах страны наблюдается нехватка питьевой воды. В Хузестане эта проблема приняла серьезный характер. Власти направляют в провинцию автоцистерны с водой.

Minval.az