Эксперты из Университетского колледжа Лондона уверены в том, что в городах должно быть полностью запрещено автомобильное движение, чтобы в них можно было бы жить в будущем. Свои выводы они опубликовали в новом отчете об использовании автомобилей в городах.

Специалисты призвали к изменению коллективного поведения, чтобы сократить количество частных автомобилей в городах. Во всем мире количество производимых автомобилей растет быстрее, чем население: в 2019 году было произведено 80 миллионов автомобилей, а население увеличилось на 78 миллионов, пишет Nat-geo со ссылкой на ЕurekАlert!.

Исследователи заявили, что в будущем городское планирование должно включать в себя упор на снижение зависимости от автомобилей, продвижение меньшего количества и более коротких поездок и поощрение ходьбы и езды на велосипеде как основных видов передвижения. По мнению экспертов, автомобили должны использоваться только в экстренных случаях.

В своей работе исследователи использовали созданную ими же математическую модель, в которой жители либо использовали ежедневно личные автомобили, либо пользовались общественным транспортом. Предполагаемые затраты были связаны с продолжительностью поездок, поскольку это основной фактор при принятии решения о том, как передвигаться.

«Город будущего не может быть построен вокруг машин и их дорогостоящей инфраструктуры. Через несколько десятилетий у нас будут города с 40 или 50 миллионами жителей, и они могут напоминать автостоянки с миллионами автомобилей. Идея о том, что нам нужны автомобили, пришла из очень токсичной отрасли и очень дорогостоящего маркетинга», – утверждает Рафаэль Прието Куриэль, ведущий автор исследования.

Используя свою модель, исследователи нашли один экстремальный сценарий для города с 50 миллионами жителей и 50 миллионами автомобилей, когда все жители ежедневно пользуются автомобилем, чтобы сократить время в пути. В результате в городе наблюдается самый высокий уровень загруженности и требуется больше инфраструктуры, такой как проспекты, мосты и автостоянки.

В этом сценарии, когда каждый пытается сократить время в пути, управляя автомобилем, вместо этого он достигает наихудшего сценария. Модель показала, что даже без улучшения инфраструктуры общественного транспорта базовые затраты можно снизить за счет сокращения количества людей, которым разрешено водить машину одновременно.

Например, если одной группе людей разрешено водить машину в течение одной недели, а в следующую неделю она должна использовать другие виды транспорта, среднее время в пути можно сократить на 25%. Это привело бы к уменьшению заторов и в среднем более быстрому перемещению по городу.

«В настоящее время большая часть земли в городах предназначена для автомобилей. Если наша цель – сделать города более пригодными для жизни и устойчивыми, мы должны взять часть этой земли и распределить ее на альтернативные виды передвижений: пешие прогулки, езду на велосипеде и общественный транспорт», – заявил Умберто Гонсалес Рамирес, соавтор исследования.

По словам исследователей, математическая модель применима к любому городу и особенно полезна для городов, где более 90% поездок совершается на автомобиле — например, для американских Далласа, Хьюстона или Детройта.

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