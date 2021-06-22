

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов обвинил страны Запада в намеренном переписывании истории Второй мировой войны и назвал снос советских памятников неприемлемым.

Слова дипломата, сказанные на онлайн-семинаре «80 лет после вторжения нацистской Германии в Советский Союз», цитирует ТАСС.

Он заявил, что с момента назначения на должность постпреда России в 2005 году ему приходится наблюдать, как Европа ставит под сомнение решающий вклад СССР в победу над гитлеровской Германией. Чижов отметил, что такие высказывания постепенно оформлялись в целенаправленную кампанию.

В рамках этой кампании была принята резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», отметил дипломат, цель которой — «отождествить нацизм и коммунизм» и приравнять СССР, одного из учредителей ООН, к нацистской Германии.

«Одновременно политическими элитами ряда западных и восточноевропейских стран развязана кампания по «борьбе» с памятниками и мемориалами, воздвигнутыми в память о воинах- красноармейцах, погибших в боях за освобождение этих стран от нацистов», — рассказал Чижов, добавив, что эти страны «сохранились на политической карте Европы только благодаря победе антигитлеровской коалиции над нацистской Германией».

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