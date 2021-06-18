Шушинская декларация, подписанная президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, остается в центре внимания экспертов и политиков. Озвучена и официальная реакция РФ. Мария Захарова, споуксвуман МИД Российской Федерации, заявила по этому поводу, что «мы не считаем правильным смешивать двусторонние отношения Азербайджана или Армении с третьими сторонами с вопросом Нагорного Карабаха. Последние контакты на высоком уровне между Азербайджаном и Турцией мы рассматриваем исходя из этого», после чего добавила: «Мы считаем, что двусторонние отношения в регионе, в том числе военные отношения, не должны строиться против других государств». И вообще, «сотрудничество на Южном Кавказе должно развиваться на принципах добрососедства и, конечно же, с учетом интересов всех стран региона».

И вот как это понимать?

Если кто не разобрался, Шушинская декларация очерчивает сугубо оборонительный союз: Азербайджан и Турция намерены совместно давать отпор нападению на одну из стран. Как бы это повежливее, госпоже Захаровой по штату положено знать, что Россия признает Азербайджан в «постсоветских» границах, тех же, что и все мировое сообщество, и эти границы включают Карабах. А международное право не предусматривает, чтобы для какой-то части территории страны из военных договоров делались исключения. Тем более по требованиям извне. И что же, по логике Захаровой, новый виток агрессии Армении на карабахском направлении тут должен быть вынесен за скобки? На него Азербайджан и Турция совместно отвечать не должны? И самое главное, что решать это должна Москва, а не Баку или Анкара? Понятно, что для особо упертых «державников», у которых в голове все еще существует СССР и которые все еще не примирились с независимостью Азербайджана, визит в Шушу президента Турции и подписание столь масштабного документа оказались прямо-таки непосильной «пилюлей». И что кому-то очень непросто примириться с тем фактом, что у России более нет монополии на военное сотрудничество со странами бывшего СССР. Но одно дело — завсегдатаи «державных» страничек в соцсетях, застрявшие не то в XIX, не то в ХХ веке и не желающие помнить реалий современного мира. И совсем другое — официальный представитель МИДа. Тут уже по штату должны помнить, как еще в ноябре 2020 года, по горячим следам капитуляции Армении, президент РФ Владимир Путин, комментируя взаимоотношения Турции и Азербайджана, напомнил: «Азербайджан — это независимое суверенное государство, Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же может им в этом отказать?»

А что значит в представлении МИД РФ еще одно «ценное указание»: «Мы считаем, что двусторонние отношения в регионе, в том числе военные отношения, не должны строиться против других государств»? Сама Россия, если кто забыл, до 44-дневной войны весьма активно развивала военное сотрудничество с Арменией и накачивала ее оружием — в подарок, в кредит и т.д. И что же — в Москве всерьез полагают, что это военное сотрудничество не было направлено против других государств, и прежде всего против Азербайджана? Там до сих пор не разобрались, кто и в прямом, и в переносном смысле направил на Азербайджан ракеты ОТРК «Искандер»? И глубоко не в курсе, где была произведена вся та техника, которая выставлена сегодня в бакинском Парке военных трофеев?

Наконец, уже сегодня представители ереванской верхушки обсуждают с Россией вопросы восстановления армянской армии, и то, что такие переговоры идут, подтверждает и посол РФ в Армении Сергей Копыркин. А в Армении до сих пор строят планы повторной оккупации азербайджанских земель. Можно, конечно, заявлять, что реваншистские призывы к новой войне с Азербайджаном, «возвращении Шуши и Гадрута», с которыми выступают в Армении политики, имеющие имидж «прокремлевских» — это еще не официальная позиция Москвы, но вот у заявлений МИД Армении, где открыто выражаются надежды на повторную оккупацию азербайджанских земель, статус уже другой. У заявления Сергея Копыркина — тем более. И что же — в Москве уверены, что это военное сотрудничество с Арменией ну никоим образом не направлено против третьих стран, то есть прежде всего против Азербайджана?

Разбор можно продолжать и далее. Но намеренно прервем перечисление и анализ ляпов, допущенных госпожой Захаровой. Просто напомним: право на «ляп», конечно, есть у многих. Но вот цена «ляпа», допущенного, скажем, журналистом или депутатом Госдумы, с одной стороны, и споуксвумен МИДа, с другой, разная. Влияние на двусторонние отношения Баку и Москвы — тем более. Да, ни Азербайджан, ни Турция не вкладывают в Шушинскую декларацию «антироссийского» посыла. В Баку не собирались и не собираются «рвать» все свои отношения с Москвой. Более того, Азербайджан и Турция сегодня выступают за развитие шестисторонней платформы сотрудничества в регионе с участием России.

Но любое сотрудничество — это априори улица с двусторонним движением. И не хотелось бы, чтобы на Смоленской площади об этом забывали.

Нурани, обозреватель

Minval.az