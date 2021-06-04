В истории с убийством в Новосибирске 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева — новый шокирующий поворот. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина освобожден из-под стражи полицейский, который якобы случайно застрелил Абдуллаева.

Напомним: трагедия разыгралась вечером 28 мая. По одной версии, полицейские под Новосибирском, на федеральной трассе «Сибирь», остановили автомобиль с тонированными стеклами. Водителя для установления личности повели в служебный автомобиль, один из пассажиров — Векил Абдуллаев — попытался этому помешать.

По другой, все произошло на стоянке (!), где полицейские принялись пинать колеса автомобиля, а затем устроили перепалку с его возмущенными хозяевами. Но, так или иначе, один из полицейских, старший инспектор ДПС Александр Гусев, сначала принялся бить Векила Абдуллаева руками и ногами, а затем выстрелил в голову из табельного пистолета. Векил Абдуллаев скончался 30 мая.

Первоначально Гусева берут под стражу. Что неудивительно. Конечно, статью о «сопротивлении работникам полиции» никто не отменял. Но все же для применения оружия оснований не просматривается. Никто из пассажиров остановленного автомобиля не был вооружен даже палкой. Более того, первый выстрел должен быть предупредительным, потом — по конечностям, и только после этого — «на поражение». А тут полицейский сразу же стреляет в голову. И в версию, что выстрел был случайным, верится, честно говоря, не очень: полицейских обучают владению оружием вообще и мерам предосторожности, чтобы случайно не «бабахнуть», в частности.

А вот дальше начинается нечто непонятное. Вернее, наоборот, понятное до отвращения. В СМИ начинается впечатляющая кампания в защиту инспектора ДПС: с петициями, громкими заявлениями и т.д. В защиту Гусева выступает Мария Бутина, член Общественной палаты РФ и журналистка RT, которая как раз накануне одержала победу на «праймериз» в Кировской области и добилась выдвижения в качестве кандидата от правящей «Единой России». Эта дама, недавно депортированная из США за вмешательство в американские выборы, требовала снять с инспектора ДПС, застрелившего азербайджанца, все обвинения и даже наградить. Причем «национальную» подоплеку, если уж кому-то режут слух слова «шовинизм» и «расизм», даже и не думают скрывать.

А теперь, «вняв призывам общественного мнения», Гусева из-под стражи освободили вполне официально. А расследование приостановили. Более того, в СМИ и соцсети запущена впечатляющая кампания, якобы семье Гусева угрожали «злыдни» из азербайджанской диаспоры. А вот это уже серьезно.

Полицейский произвол опасен сам по себе в любом государстве. А здесь он явно помножен на национальную, точнее, националистическую «составляющую». Игра на националистических чувствах, попытки вылепить «образ врага» из «лиц неславянской национальности» — все это уже не «отдельные факты», а прямо-таки «мейнстрим» российской политики. На агрессивной ксенофобской риторики играют не только «маргиналы», но и кандидаты от правящей «Единой России». Расисты и шовинисты уже открыто выдают свою «платформу» за этакий «глас народа». Очевиден и опасный рост «чернофобии» и расизма в деятельности российских правоохранительных органов, помноженный на полицейское самоуправство.

Здесь можно, конечно, поинтересоваться, почему на происшедшее не реагируют в Тбилиси. Векил Абдуллаев, конечно, этнический азербайджанец, но он гражданин Грузии. И даже в отсутствие дипломатических отношений у Тбилиси остается возможность обращения в международные организации по поводу сомнительных, точнее, несомненно возмутительных, обстоятельств гибели своего гражданина.

Но главные вопросы — к правящей верхушке России. Понимают ли там, насколько опасным является этот самый рост ксенофобии в многонациональной России? Осознают ли, что из каждого подобного инцидента делаются выводы и в других национальных общинах, и эти выводы, подберем самый мягкий эпитет, не способствуют росту убежденности, что все граждане РФ равны перед законом вне зависимости от расы, национальности, цвета кожи и вероисповедания? Наконец, намерены ли официальные власти обуздать опасный рост национализма в самой РФ? Поговорку «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» никто, конечно, не отменял, только вот если «рванет», креститься будет уже слишком поздно.

Нурани, обозреватель

Minval.az