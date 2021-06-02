

Украина предупредила Беларусь, что будет вводить в отношении соседнего государства санкции в случае полетов белорусских самолетов в аннексированный Крым.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Укринформ.

«Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко относительно обращения к России и Путину с возможным открытием авиарейсов в оккупированный Крым», — отметила Джапарова.

Данное заявление Александра Лукашенко она назвала провокационным. И не исключила, что это эмоциональная реакция политика на воздушную блокаду Украины по отношению к Беларуси после того, как 23 мая в аэропорту Минска был принудительно посажен самолет Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем на борту.

«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми «ЛНР» или «ДНР». И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми вытекающими последствиями», — заявила Джапарова.

Она считает, что от действий Лукашенко страдают обычные граждане Беларуси

«Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы. Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс — это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, убеждена, не выбор дружественного Украине белорусского народа», — резюмировала заместитель министра иностранных дел Украины.

Напомним, государственное белорусское агентство Белта распространило заявление Александра Лукашенко относительно того, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам сотрудничества с РФ во вторник, 1 июня.

Minval.az