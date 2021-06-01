Нынешний визит Никола Пашиняна во Францию оказался прямо-таки рекордным на скандалы. Дело не ограничивается тем, что ереванский «варчапет» назвал Францию другом Армении номер один, явно позабыв про Россию. «Отличился» в очередной раз и президент Франции Эммануэль Макрон. Принимая ереванского гостя, хозяин Елисейского дворца, как радостно сообщают ереванские СМИ, заявил: «Азербайджанские войска должны уйти с суверенной территории Армении». Звучит, конечно, красиво. Только вот непонятно: каким образом господин Макрон, сидя в своем кабинете в Елисейском дворце, установил, что «азербайджанские войска вошли на суверенную территорию Армении»? Куда они, напомним, никоим образом не входили, в просто заняли позиции на границе в соответствии с картами. Мсье Макрону не пришло в голову просто свериться с картой и разобраться, где стоят азербайджанские войска, где — армянские и где проходит граница? Президент Франции в школе плохо учил географию? И с международным правом у него тоже «напряженка»?

И самое главное. Почти что три десятка лет на суверенной территории Азербайджана находились оккупационные войска Армении. Из них 3 года пришлись на президентство самого Макрона. Но ни сам мсье Макрон, ни его предшественники не выступали со столь же однозначными требованиями к Армении убраться с территории Азербайджана. И как это понимать? Боялись потерять армянские голоса? И не заметили, как растеряли политический авторитет собственной страны?

Еще более громким скандалом ознаменовалась встреча Пашиняна с председателем Национального Собрания Франции Ришаром Ферраном. Который без тени сомнения и смущения заверил: «Франция на стороне Армении»!

А вот это уже не просто ляп. Это политический позор. Во-первых, напомним в который уже раз: именно Армения совершила агрессию против Азербайджана, более четверти века продолжала оккупацию азербайджанских земель, устроила «этнические чистки», превратила в беженцев миллион человек, в ходе последней войны намеренно обстреливала жилые кварталы городов… И теперь спикер Национального собрания Франции заверяет: его страна на стороне агрессора. Не тот случай, когда хочется воскликнуть «Вив ля Франс!»

Более того, Франция, если кто забыл, страна-сопредседатель МГ ОБСЕ. То есть посредник, которому по штату положено соблюдать хотя бы нейтралитет. И что же — мсье Ферран об этом честно не в курсе? Он банально вешает Пашиняну лапшу на уши? Или свою посредническую миссию Франция понимает именно так? Понятно, что во Франции разгораются внутриполитические страсти, что хочется «перехватить» у конкурентов голоса этнических армян, только вот не забыли ли господа Макрон и Ферран, что они занимают важные государственные посты во Франции, а не в Армении? Или в погоне за армянскими голосами в Париже забыли и честь, и порядочность, и нормы международного права, и даже интересы собственной страны?

А такте кульбиты в политике не обходятся без последствий. И не только на азербайджанском треке, кстати говоря.

Нурани, обозреватель

Minval.az