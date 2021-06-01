

В возрасте 93 лет в США скончался журналист-международник, признанный мастер политического памфлета Мэлор Стуруа. Об этом сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Сегодня на 94-м году жизни скончался Мэлор Стуруа — один из гигантов советской журналистики и публицистики», — передает его слова ТАСС.

Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 в Тифлисе. Его отец Георгий Струа в 1942—1948 годах возглавлял Верховный Совет Грузии.

Струа-младший окончил МГИМО после чего в 1950-м году начал свою карьеру в качестве журналиста в газете «Известия». Помимо журналистской деятельности он также стал автором многих книг на политические темы. В своей профессиональной деятельности Струа в качестве спецкорра сопровождал Никиту Хрущева в поездке по странам Востока, после чего принял участие в написании книги об этой поездке под названием «Разбуженный восток». За эту работу Стуруа был удостоен журналистской премии имени В. Воровского.

С середины 1960-х годов прошлого века Мэлор Струа был собственным корреспондентом «Известий» в Лондоне, а затем в Нью-Йорке. Затем с 1972 года он стал заместителем редактора «Известий» по международному отделу. В 1977 году Струа стал собкором в Вашингтон, а в 1982 году он возглавил отдел по развивающимся странам «Известий», а также стал членом редколлегии газеты. Позже с 1991 года он также стал научным сотрудником и профессором Института общественной политики имени Х. Хэмфри Миннесотского университета в США.

За годы своей работы за рубежом Струа написал несколько книг, среди которых «Время по Гринвичу и по существу», «Футбольный Альбион, 1966», а также «Вид на Вашингтон из отеля Уотергейт».

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