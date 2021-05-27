Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что попытки Еревана создать напряженность на азербайджано-армянской границе обусловлены нестабильной внутриполитической ситуацией в самой Армении.

«Непонятно истеричное поведение Армении в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы. Азербайджанские военные занимают позиции на наших международно признанных границах, а не на территории Армении. Попытки Армении создать напряженность в вопросе делимитации границы исходят из напряженности и нестабильной внутриполитической ситуации в этой стране. То, что это происходит в предвыборный период, только подтверждает это», — сказал Байрамов, слова которого приводит «Интерфакс».

По его словам, некоторые политические силы в Армении ситуацию на границе используют с целью нанести удар по своим конкурентам. «В целом, мы считаем эту тенденцию ущербной, воспринимаем ее как удар по реализации трехстороннего заявления и стабильности в регионе», — отметил он.

Байрамов добавил, что в Армении имеет место неадекватная реакция на инициативу Баку по делимитации границы.

«Определение границ между странами через 30 лет после объявление независимости не является нормальным процессом. Но мы все понимаем причину этого. Армения все эти годы оккупировала азербайджанские территории. В регионе после 44-тидневной войны сейчас сложилась новая реальность. Азербайджан победил в войне и восстановил контроль на границе с Арменией протяженностью 398,7 км. Но на все это в Армении формируется неадекватная реакция», — сказал глава МИД Азербайджана.

Minval.az