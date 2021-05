Провели отличную встречу с президентом Азербайджана о стратегическом партнерстве. Обсуждались темы, представляющие взаимный интерес, включая важность мирного разрешения конфликтов, сотрудничество в области экономики, энергетики и торговли, а также проекты регионального масштаба.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Had an excellent meeting with @presidentaz about 🇬🇪-🇦🇿 strategic partnership. Discussed topics of mutual interest, incl the importance of peaceful conflict-resolution, co-op in the field of economy, energy & trade, along with projects of regional magnitude. pic.twitter.com/yf5IrQiGcT

