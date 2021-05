Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин в резких выражениях потребовал от Китая вывести свои корабли из спорной акватории Южно-Китайского моря.

«Мои китайские друзья, как бы мне выразиться повежливее… пошли на… отсюда. Что вы делаете для нашей дружбы? Ничего», — написал он в Twitter.

В ответ на критику Локсин сообщил, что на дипломатический язык Китай не реагирует. С 2016 года Филиппины подали почти 20 официальных жалоб на вторжение в их экономическую зону, реакции на которые не последовало.

Китай претендует практически на всю акваторию Южно-Китайского моря, однако международные юридические инстанции отвергают эти претензии.

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province … https://t.co/KTv1TOQvN7

