Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что провел встречу с российским послом в Турции Алексеем Ерховым. Об этом сообщается на странице Чавушоглу в Twitter.

«Встретился с послом России Алексеем Ерховым. Обсудили двусторонние отношения, региональные проблемы и сотрудничество в сфере туризма», написал глав МИД Турции.

Подробности переговоров Чавушоглу и Ерхова сейчас не приводятся.

#Rusya Büyükelçisi Aleksei Yerhov’la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki işbirliğimizi ele aldık.

Met w/Alexei Yerhov, Ambassador of #Russia. Discussed bilateral relations, regional issues and cooperation in the field of tourism.🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/dFcFa5G9m2

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 19, 2021