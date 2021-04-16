В ближайшее время мы увидим активное развитие взаимодействия Азербайджана и Беларуси по всем направлениям, заявил в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, говоря о недавнем визите президента Беларуси в Азербайджан.

«Визит президента Беларуси в Баку, на мой взгляд, станет одним из самых продуктивных визитов на высшем уровне за последние годы. Уверен, что в ближайшее время мы увидим активное развитие взаимодействия по всем направлениям, в том числе в сфере промышленной кооперации, науки и образования. К уже устоявшимся направлениям нашего партнерства добавится совместная деятельность в области развития электротранспорта», — сказал он.

Савиных обратил внимание еще на три новых аспекта, которые прозвучали в ходе переговоров.

«Во-первых, Азербайджан приглашает белорусскую сторону к участию в программах восстановления Карабаха. Причем делаться это будет на основе уникального белорусского опыта по созданию агропромышленных комплексов, которые хорошо зарекомендовали себя в нашей стране и за рубежом.

Второй элемент — усилия Беларуси по привлечению Азербайджана к более тесному взаимодействию с Евразийским экономическим союзом. Несомненно, в ближайшие месяцы мы увидим более плотную работу Азербайджана на площадках ­ЕАЭС и Таможенного союза.

Наконец, важно отметить предложение, которое прозвучало из уст Президента Азербайджана о возможном участии Беларуси в урегулировании разногласий и укреплении взаимодействия между Азербайджаном и Арменией. Это важный новый элемент. Беларусь как страна с миролюбивой внешней политикой, которая строит свои отношения с партнерами на принципах добрососедства и взаимопонимания, действительно может внести существенный вклад в развитие контактов между Азербайджаном и Арменией, что в конечном итоге станет основой прочного мира в Южном Кавказе», — отметил он.

Minval.az