Американские конгрессмены, лоббирующие интересы Армении, ошарашили американских налогоплательщиков очередной инициативой, исходящей от армянского лобби. В представленном конгрессменами Франком Паллоне, Джеки Шпейер и Адамом Шиффом законопроекте содержится предложение выделить Армении более $100 миллионов на реформы в сфере экономики и безопасности, а также на обустройство переставшей существовать после Второй Карабахский войны «НКР». Деньги лоббисты предлагают «отстегивать» через Государственный департамент и Агентство США по международному развитию — высший федеральный орган в области оказания помощи за рубежом.

Это далеко не первый такого рода «запрос» на помощь Армении. В течение последних десятилетий деньги поступали в страну по разным каналам, и их планировалось тратить на благие цели, однако «благие цели» достигнуты не были, передает «Вестник Кавказа».

Средства из-за рубежа привлекались якобы для поддержания достойной жизни армянского народа как в самой Армении, так и на оккупированных азербайджанских территориях, которые в течение десятилетий оставались серой зоной, где процветала наркоторговля, контрабанда оружия и другие незаконные виды деятельности.

СМИ неоднократно упоминали о нецелевом расходовании средств Всеармянского фонда «Айастан». Клановость, коррупция, кумовство, царившие в Армении, позволили выстроить схему, при которой финансовая помощь диаспоры, предназначавшаяся народу, «распиливалась». За доказательствами далеко ходить не нужно: в ходе Второй Карабахской войны из зоны конфликта постоянно приходили фото- и видеокадры, демонстрирующие, в какой нищете там жили люди.

Между тем в сети можно найти немало фотографий особняков и дворцов, немалая часть из которых как раз и была построена на «распиленные» деньги.

По сути, привлекаемые финансовые средства идут по двум направлениям: на обеспечение безбедной жизни верхушки армянской диаспоры и власти предержащих в Ереване, а также на сам процесс лоббирования интересов этих людей, который, как известно, обходится недешево. Лоббисты за идею не работают, тем более что работать приходится немало.

Вышеописанный законопроект американских конгрессменов, как было сказано выше, далеко не первый. В прошлом году, после июльской провокации Армении на границе в Азербайджаном те же самые три сенатора и примкнувшие к ним Тиджей Кокс с Бредом Шэрманом выступили с проектом поправок к закону «О государственной обороне» на 2021 финансовый год, предусматривающих ограничение военной помощи Азербайджану, а сразу после окончания Второй Карабахской войны Шифф, Пэллон, Шпейер направили письмо Джо Байдену с призывом после инаугурации «переориентировать» политику страны по Нагорному Карабаху.

Помощь от западных государств сегодня крайне необходима тем, кто находится у этой кормушки, ведь фонду «Айастан» в ходе своих телемарафонов удается собирать все меньше денег. Пожертвования снижаются год от года, но пятеро вышеперечисленных сенаторов остаются «сторонниками фонда» и гостями телемарафона на протяжении многих лет.

Как бы то ни было, лидеры армянской диаспоры не перестают от имени простых граждан Армении выпрашивать у США и других стран деньги для территорий, принадлежащих другому государству. На фоне обнищания и эмиграции населения из самой Армении вопрос о том, куда и кому конкретно пошли миллионы, уже полученные от западных спонсоров за 28 лет оккупации Карабаха, остается открытым.

Minval.az