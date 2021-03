epa07895300 Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization (WHO), speak after signing a four-year memorandum of understanding aimed at providing a powerful platform for promoting and protecting public health globally through football, at the World Health Organization (WHO) headquarters in Geneva, Switzerland, 04 October 2019. EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI

Международный проект ACT Accelerator, запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса, сталкивается с многомиллиардным недофинансированием, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По словам гендиректора ВОЗ, на программу выделено 11 млрд долларов США, однако проекту необходимо еще 22,1 млрд долларов США. При этом недостающая часть средств составляет лишь малую часть от более чем 13 трлн долларов США, потраченных странами на бюджетные стимулы.

«Мы призываем страны полностью профинансировать ACT Accelerator как лучшую инвестицию в восстановление мировой экономики», – заявил Гебрейесус.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что главная ошибка стран в борьбе с коронавирусом — полагаться только на вакцины.

Minval.az