Министерство обороны Турции решило создать плавающий носитель ударных беспилотников. Авианосец предполагается делать на базе универсального десантного корабля (УДК) «Анадолу», сообщает в пятницу, 12 марта издание Defense News.

УДК «Анадолу» был заложен в феврале 2018 года. В апреле 2019-го его спустили на воду. Корабль в общем и целом похож на вертолетоносцы типа «Мистраль», и занимает ту же нишу, что и не полученные Россией французские корабли. При водоизмещении в 27,1 тысячи тонн он способен нести авиагруппу из 14 ударных и многоцелевых вертолетов и двух ударных беспилотников.

Ранее турецкие военные предполагали использовать с его борта американские истребители-бомбардировщики F-35, которые в корабельной версии имеют возможность вертикальной посадки и взлета с короткого разбега. Однако после исключения Анкары из программы F-35 турецкие военные задумались о переоснащении корабля и формировании авиагруппы, состоящей из ударных беспилотников. Теперь турецким инженерам предстоит продумать не только модернизацию вертолетоносца, но и создание палубных версий беспилотников самолетного типа Anka или Bayraktar.

Minval.az