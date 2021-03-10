Турция делает ставку на развитие энергетики, в том числе атомной.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции в среду в Анкаре.

Глава государства подчеркнул значимость АЭС, первая из которых строится в провинции Мерсин на юге Турции.

«В 2010 году было подписано соглашение по АЭС «Аккую». В апреле 2018 года был заложен фундамент первого реактора АЭС, а первый энергоблок будет введен в эксплуатацию уже в 2023 году», — сообщил Эрдоган.

Он напомнил, что четыре энергоблока АЭС суммарной мощностью в 4800 мегаватт покроют 10 процентов потребностей Турции в электроэнергии.

Президент Эрдоган привлек внимание к тому факту, что в 2020 году 63 процента потребностей Турции в электроэнергии было покрыто за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и местных ресурсов.

Он отметил, что Турция по показателям выработки электроэнергии из ВИЭ находится на 13 месте в мире и шестом месте в Европе.

«Мы полны решимости реализовывать проекты, которые превратят страну в энергетический хаб», — цитирует Эрдогана «Анадолу».

Президент отметил также, что Турция расширяет флот сейсморазведочных и буровых судов, укрепляя позиции на глобальном энергетическом рынке.

Глава государства отметил, что три буровых судна обошлись Турции в 450 млн долларов. «Если бы мы решили построить эти суда самостоятельно, то пришлось бы потратить 2,1 млрд долларов», — констатировал турецкий лидер.

«Третье буровое судно Турции — Kanuni находится в порту Фильйос. Буровые работы планируется начать в апреле», — сообщил президент.

Minval.az