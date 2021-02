Ученые впервые обнаружили в осадочных отложениях эоценового возраста относительно крупные скопления частиц магнитного железа, предположительно связанные с древними бактериями. Раньше удавалось найти только единичные магнитные наночастицы органического происхождения. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Некоторые бактерии создают в своем организме мельчайшие магнитные частицы, которые, собираясь в цепочку внутри клетки, действуют как внутренний наноразмерный компас. Такие магнитотактические бактерии ориентируют себя вдоль силовых линий магнитного поля Земли и это помогает им эффективно находить путь к областям с оптимальными уровнями питательных веществ и кислорода.

Магнитоокаменелости — это микроскопические скопления в осадочных породах таких наночастиц бактериального железа. Поскольку магнитотактические бактерии активно развиваются в периоды быстрого роста температур, магнитоокаменелости служат индикаторами глобального потепления климата Земли в прошлом.

Обычно для обнаружения ископаемых магнитных частиц геологи вынуждены измельчать крупные пробы древних морских пород, а затем изучать полученный порошок с помощью электронной микроскопии. Такой метод очень трудоемкий и дорогой и не всегда дает результаты. К тому же, при таком подходе происходит разрушение самих образцов и заключенных в них окаменелостей.

