Как ранее сообщал«Минвал», ожидается трехсторонняя встреча с участием лидеров Азербайджана, Армении и России, которая может состояться в Москве 11 января. Эта встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна станет первой после завершения войны в Нагорном Карабахе.

Однако в преддверие встречи армянские СМИ сообщили, что Пашинян ушёл на самоизоляцию в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Накануне, стало известно, что президент Армении, Армен Саркисян сдал положительный тест на коронавирус, и в настоящее время он находится на самоизоляции.

Согласно другой версии, Саркисян находится в Ливане, где намерен провести Рождество в кампании британского предпринимателя армянского происхождения Ваче Манукяна и мировой звезды Элтона Джона.

На следующий день после Саркисяна самоизолировался Пашинян, а, тем не менее, в июне прошлого года СМИ писали о том, что Пашинян уже переболел коронавирусом. Упомянув об этом, пресс-секретарь главы Кабмина Армении Мане Геворкян не уточнила, заразился ли ее шеф повторно. Хотя не исключено, что Пашинян таким образом намерен уклониться от встречи в Москве, учитывая не простую ситуацию в Армении.

Следует так же напомнить о том, что в преддверие встречи в Москве, глава МИД Армении прибыл в контролируемый сепаратистам Ханкенди, где провел переговоры с лидерами сепаратистов Араиком Арутюняном и Давидом Бабаяном.

Что касается азербайджанской стороны, то как отметил в беседе с Minval.az политический аналитик Рауф Раджабов, Баку заинтересован в проведении предстоящей трехсторонней встречи в Москве.

«Ситуация усложняется по вине армянской стороны. И поэтому данная встреча необходима. Нужно зафиксировать на ожидающейся встрече не просто протокольные вопросы, а именно те вопросы, о которых ранее упомянул президент Ильхам Алиев. Для Азербайджана важна устойчивая власть в Армении, с которой можно реализовывать те самые транспортные и иные проекты, о которых ранее упомянул глава государства. К примеру, взять посещение главой МИД Армении Арой Айвазяном Ханкенди. Это тоже серьезный вопрос. А в чем сегодня заключается задача российской стороны и Еревана? Что они намерены делать? Усиливать т.н. «власть» в Карабахе? Какая проводится работа? Ведется работа по деэскалации и возвращения пока неподконтрольной 75% территории Карабаха Азербайджану и параллельно с этим вывод подразделений ВС Армении с нашей территории?», — задается вопросами эксперт.

Он напомнил о том, что это — один из пунктов Трехстороннего заявления, который не реализован полностью. Ереван не вывел свои войска из Карабаха. На что они направлены? На поддержание, сохранение и усиление власти сепаратистов в Ханкенди? Либо на деэскалацию и вывод? Поэтому, как считает эксперт, Азербайджан должен принять участие в ожидающейся трехсторонней встрече. И было бы справедливо, если в ходе встречи будет подписано политическое соглашение в дополнение ранее подписанному в ночь на 10 ноября Трехстороннему заявлению лидеров Азербайджана, России и Армении.

При этом Р.Раджабов отметил, что должны быть подписаны два отдельных Политических соглашения — между Азербайджаном и Арменией и Азербайджаном и Россией, ибо в Политическом соглашении между Баку и Москвой должны быть указаны моменты, о которых неоднократно упоминалось.

«Имею в виду российский миротворческий контингент. Какой у них статус, какие задачи они должны выполнять? Этот вопрос должно регулироваться конкретным соглашением, подписанным между Баку и Москвой. Чтобы не было вопросов между сторонами, не было информационной войны в отношении данного серьезного вопроса.

Другой вопрос касается Мониторингового центра. Понимаю, что есть определенные вопросы между Россией и Турцией. Однако, в первую очередь, договор должен быть заключен с Азербайджаном, так как Нагорный Карабах, тот же Агдам является частью территории Азербайджана. И данный Центр будет создан на нашей территории. Поэтому договор должен быть заключен между Баку, Москвой и Анкарой. Азербайджан также должен присутствовать в этом договоре. Именно этот документ определит функциональные обязанности офицеров во главе двух генералов, представляющих Турцию и Россию. Но почему там не должны присутствовать генерал и группа офицеров ВС Азербайджана?

Что касается армяно-азербайджанского соглашения, то нужно обратить внимание на подписанное ранее Трехстороннее соглашение. Там такие серьезные вопросы, и это уже не ранг и прерогатива обычного трехстороннего заявления, касающиеся границы, транспортных коридоров и так далее. Иными словами, настоящего и будущего. Поэтому, раз Пашинян сохраняет свою власть, он обязан подписать Политическое соглашение с Азербайджаном, если Армения желает участвовать в различных региональных проектах», — отметил наш собеседник.

Эксперт также отметил, что Азербайджан должен полностью взять под контроль государственную границу.

«Контролировать Лачинский коридор необходимо. Это вопрос, который регулирует наша Конституция. Она не предполагает некоторые вопросы, обозначенные касательно миротворческих сил. Азербайджан не может нарушать свою Конституцию. И мы должны принять участие в предстоящей встрече, и дифференцировано подойти в отношении Армении и России», — добавил он.

Кроме того, по словам Раджабова, необходимо решить круг вопросов с Россией и Арменией. И делать это нужно быстро, так как в обществе растет объективное недовольство действиями миротворцев. К примеру, пресс-служба миротворческих сил проводит свои брифинги на фоне двух флагов – России и т.н. «энкаэр», продолжил эксперт.

«Нужно решать все это, и поставить точки над «i». Нужно понимать, что все эти шаги, так или иначе ведут к тому, чтобы усадить Азербайджан за переговорный стол по одному вопросу – будущему статусу Карабаха. Но именно по этому вопросу Азербайджан не должен вести обсуждения, так как все переговоры были завершены до 27 сентября 2020 года. Этот вопрос закрыт. Нужно, чтобы в Армении, России, США и Франции это осознали. У Армении было достаточно времени, чтобы добиться какого-либо результата по этому вопросу. Но она этого и не захотела. А раз не захотела, то Азербайджан не должен идти на какой-либо компромисс, так как это вредно именно для нас. Именно для Азербайджана это создаст те самые угрозы и вызовы, которые могут всплыть в будущем. Чтобы этого не произошло, мы этот вопрос не должны обсуждать. Думаю, что наш президент так и поступит, — резюмировал Раджабов.

Бахтияр Сафаров

Minval.az