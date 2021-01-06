СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщают о готовящейся на 11 января встрече в Москве лидеров России, Азербайджана и Армении. Официального подтверждения информации пока нет, но, учитывая, что о ней сообщает несколько источников, то вполне вероятно, что такие переговоры действительно готовятся. Это будет первая встреча руководителей трех стран после подписания 9 ноября исторического Заявления по Нагорному Карабаху.

О том, насколько такая встреча действительно вероятна и вопросах, которые могут быть поставлены на ней в центр внимания, свое мнение в интервью «Москва-Баку» обозначил политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко:

— Факт встречи должен быть подтвержден на официальном уровне. Пока же мы будем обсуждать потенциальную возможность ее проведения и говорить о том, какие вопросы могут оказаться на повестке дня, основываясь на имеющихся информационных утечках.

Безусловно, в трехстороннем Заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении, поскольку оно вырабатывалось в условиях военного времени и временного цейтнота, невозможно было детализировать подробным образом все аспекты нагорно-карабахского урегулирования по завершении Карабахской войны. Поэтому, на мой взгляд, трехсторонняя встреча, если она состоится, должна более четко, детально, определить следующие вопросы.

Во-первых, полный вывод армянских сил с территории Азербайджана. Это касается не только непосредственно вооруженных сил Армении, но и незаконных армянских вооруженных формирований так называемой НКР, которой де-факто не существует, но которая пытается что-либо из себя изображать. Необходимо их полное разоружение и демилитаризация. На территории Азербайджана вооруженных армян быть не должно. Это главный сегодня вопрос и основополагающее условие мира, благополучия, процветания региона.

Второй вопрос, который требует решения – это определение государственных границ между Азербайджаном и Арменией. Сегодня мы видим целую истерию в связи с демаркацией и находящимися на территории Азербайджана населенными пунктами, где проживаю армяне. Местные армянские старшины, местные органы власти начинают устраивать демарши против официального Еревана, выступают против установления точной линии границы, ее обозначения. Такого быть не должно, здесь основание – установленных границ между Азербайджанской и Армянской ССР, должны быть промаркированы границы между суверенной Азербайджанской Республикой и суверенной Республикой Армения. Никаких вариантов со стороны армян, что вот мы разрослись и поэтому граница должна обходить населенные пункты, где мы живем, что мы вот отожмем какие-то земли, быть не должно. Есть граница, она маркируется с помощью GPS, Глонасс, все точно устанавливается и эта линия будет линией государственной границы между Азербайджаном и Арменией. За 30 лет оккупации азербайджанских территорий Армения достаточно вольно трактовала вопрос границ, сдвигала их. Поэтому лидеры России, Азербайджана и Армении должны поставить в этой теме все точки над i.

Третий вопрос, требующий решения – это транспортные коридоры, которые должны заработать в регионе. Трехстороннее Заявление четко фиксирует транспортный коридор между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. И создание такого транпортного коридора в интересах и Армении.

На мой взгляд, главным итогом встречи трех лидеров в Москве может стать создание более мощного правового фундамента трехстороннего Заявления. В документе, помимо тех вопросов, которые я зафиксировал, будут прописаны и другие, в частности, гуманитарные. В частности, мы должны понимать, как будет решаться вопрос возвращения в регион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в условиях, когда армянские боевики де-факто остаются в Нагорном Карабахе. Ведь без вывода армянских формирований из Карабаха возвращение беженцев с точки зрения безопасности будет невозможным. И речь на встрече Путина, Алиева и Пашиняна может пойти о механизмах решения этого вопроса.

Контроль в Карабахе должен находиться в руках российских миротворцев, а не самопровозглашенных так называемых лидеров несуществующей НКР. Они никого не представляют, кроме собственного незаконного сепаратистского образования. Боевиков надо разоружать, часть из них может быть квалифицирована как международные террористы по факту тех преступлений, которые они совершали. Все, война закончена.

Да, статус Нагорного Карабаха не определен, но это территория Азербайджана, поэтому армяне с оружием должны покинуть этот регион. Этим людям надо отправляться в Армению или садиться на скамью подсудимых в Азербайджане, отвечая за военные преступления, которые они совершали. Рано или поздно вопрос преследования военных преступников – тех, кто совершал резню в Ходжалы, тех, кто совершал акты геноцида против азербайджанского населения, будет решаться, эти люди должны быть объявлены в розыск, их нужно судить в рамках международных процедур.

Для фиксирования объемов ущерба, нанесенного Азербайджану, который очень сильно пострадал и в ходе недавних боевых действий, и в ходе 30-летней оккупации, необходимо привлекать международные юридические структуры, а дальше выставлять иски и взыскивать эти средства с Еревана для того, чтобы международная справедливость была установлена. Речь идет о финансовых репарациях, которые Армения должна выплатить Азербайджану.

Minval.az