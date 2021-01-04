Пока в Армении идет хаотичный поиск путей выхода из создавшегося положения, не в меру изобретательные эксперты переводят внимание на воображаемые проблемы Азербайджана. Делают это с особым старанием, дабы посластить горечь военного поражения и скрасить унылые будни.

Вместо того, чтобы концентрироваться на своем, переводят стрелки на соседа. Этот ход называют перебитием актуальной повестки.

Сразу несколько источников тиражируют тезис об утрате Азербайджаном субъектности, из чего становится ясно, что выкладка является заказухой официального Еревана.

Муссируя тему размещения на азербайджанской территории турецких и российских военных, авторы пытаются внушить аудитории идею, дескать, Баку оказался вынужденным смириться с унизительной практикой, и это ставит под сомнение национальный суверенитет.

Кто бы об этом говорил. Но все же.

В принципе факт присутствия иностранных военных имеет место быть, и никто его не отрицает. Коль скоро на очевидную реальность наводится тень, напрашиваются уточнения.

Если в Ереване говорят, что на земле Азербайджана присутствуют российские военные, а они размещены в Карабахе, стало быть, Ереван смирился с провалом сепаратистского плана. Наряду с этим надо определиться, ради чего в Азербайджан прибыли российские миротворцы. Произошло это после тридцатилетней оккупации земель, и чтобы покончить с ней, Баку положил на лопатки агрессора, вогнав его в страх и в зависимое от внешних сил положение.

Мир молнией облетели новости о стремительной победе азербайджанской армии, которая превзошла армянскую по всем показателям военно-технической и тактической подготовки. Ряд уникальных операций освободительной армии уже вошел в авторитетные пособия и справочники военного дела.

В дни силовой кампании, пока Баку наращивал военно-стратегическое преимущество, угроза нависла уже над Арменией. Об этом вещали не только новостные источники, но и аналитические центры. Баку согласился на перемирие, которое Ереван вымолил.

Азербайджанские военные стояли у Ханкенди, главного города нагорной части Карабаха, которую сепаратисты упорно и безуспешно называли столицей никем непризнанного уродливого образования. Город фактически был пуст, и его покинуло не только гражданское население, но и защищавшие его армянские военные.

В ночь на подписание трехстороннего заявления Москва согласовала с Баку условия приостановки боевых действий, надо сказать, в пользу побежденного. Армению спасли его от полного фиаско. До 80% военно-технического потенциала армянской армии было уже уничтожено, и азербайджанской армии ничего не стоило добить остаточный ресурс. Говорить о том, насколько унизительным оказалось положение поверженной Армении, лишне.

Когда за лузера вступаются третьи стороны, есть ли резон говорить о потере субъектности победителем?!

На виду сообщества Армения превратилась в недогосударство, которому предстоит преодолеть критический этап. Он и подразумевает восстановление суверенитета, что избавит выдохшуюся республику от превращения в объект международного права.

Относительно нахождения на азербайджанской земле турецких военных ереванские аналитики распространяют сущий вздор. Если Армения, являясь стратегическим союзником России, расплатилась с сюзереном всем своим имуществом, статусом субъекта международного права и правом принимать судьбоносные геополитические решения, то Азербайджан, будучи союзником Турции, развивает с ней равноправные отношения.

Часто азербайджанские военные контингенты посещают Турцию, участвуют в военных маневрах, маршируют в качестве парадных расчетов на официальных мероприятиях, и что, это дает повод говорить об утере Турцией политического суверенитета?

В отличие от Армении, у которой Москва не спрашивает разрешения на присутствие, с Азербайджаном все осуществляется в формате взаимной согласованности. И вообще, насколько правомерно применять в адрес страны-победительницы формулировку о потере суверенитета?

В Ереване в упор не замечают несколько очевидных истин, свидетельствующих в пользу повышения геополитического веса Азербайджана.

Баку в качестве регионального лидера вышел на новый качественный уровень. Россия и Турция на Кавказе с согласия Баку отрабатывают новую модель сотрудничества ради укрепления общей безопасности.

Это правда, что на пути к консенсусу вокруг армяно-азербайджанского противостояния черновую работу пришлось выполнить Азербайджану, и тому не было никакой альтернативы. После оглушительной победы Баку Москва и Анкара сошлись на ноте, которая предполагает отработку нового дискурса взаимодействия.

Южный Кавказ сегодня стал зоной влияния и Турции, которая работает над преодолением региональных рисков не меньше, чем Россия. Диверсификацией новых вызовов как раз обременила себя непредсказуемая Армения. Чтобы выработать механизмы нейтрализации новых рисков, сотрудничество Анкары и Москвы стало неизбежностью.

Возможно, многие детали и вопросы находят решение не сразу, проходя через этапы жесткой притирки, но это не останавливает участников актуального процесса.

Турция своим военным контингентом присутствует на азербайджанской земле в рамках программы военно-технического сотрудничества, которая регламентируется двусторонними правовыми актами. Речи о турецких базах нет и быть не может, ибо концепция нацбезопасности Азербайджана не допускает присутствия иностранных баз на территории страны.

В Ереване смакуют подробности участия турецких военных в миротворческой миссии. Анкара присутствует в регионе не виртуально, как на то намекают армянские источники. Разделение нагрузки между российскими и турецкими военными вопрос технического порядка.

Если предметом гордости армян является отсутствие у турецких военных возможности физического присутствия в зонах, где проживает армянское меньшинство Азербайджана, это всего лишь слабое утешение. Не за этим турецкие военные прибыли в регион. Эту функцию пока выполняет российский контингент с согласия Баку.

Наконец, Азербайджан смог создать платформу сотрудничества в регионе с участием неформального турецкого присутствия, и это обнадеживающий фактор, с которым согласилось сообщество. Парадокс лишь в том, что в действующих форматах согласованного взаимодействия нет Армении. Неужели в этом виноваты все, а не Ереван?!

Тофик Аббасов

Minval.az