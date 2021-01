UNIVERSAL CITY, CA — SEPTEMBER 12: Larry King visits «Extra» at Universal Studios Hollywood on September 12, 2017 in Universal City, California. (Photo by Noel Vasquez/Getty Images)

Телеведущий Ларри Кинг госпитализирован с заболеванием, вызываемым коронавирусом, сообщает СNN.

По ее данным, 87-летний телеведущий уже на протяжении недели проходит лечение в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, СNN отмечает, что Кинг находится на изоляции. Посещать его не могут ни дети, ни жена Шон, на развод с которой телеведущий подал летом позапрошлого года.

Ранее Кинг неоднократно испытывал серьезные проблемы со здоровьем. В 1980-х годах он перенес инфаркт, впоследствии у него был диагностирован рак простаты, который удалось победить. В 2017 году ему была проведена операция по удалению раковой опухоли в грудной клетке.

Ларри Кинг (имя при рождении — Лоуренс Харви Зайгер) родился 19 ноября 1933 года в Нью-Йорке (в Бруклине) в семье еврейских эмигрантов из Белоруссии. Ток-шоу Larry King Live выходило в эфир на телеканале CNN в течение 25 лет и было включено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное по сроку существования шоу на одном и том же канале, в одно и то же время, с одним и тем же ведущим.

Всего в течение карьеры Кингу, по разным данным, дали интервью от 50 тыс. до 60 тыс. человек. В числе его собеседников были президент России Владимир Путин (2000 и 2010) и Михаил Горбачев (2008), все президенты США, начиная с Ричарда Никсона, а также Маргарет Тэтчер, Мартин Лютер Кинг, Нельсон Мандела, Фрэнк Синатра, Марлон Брандо, Майк Тайсон, Стиви Уандер, Пол Маккартни. В 2010 году Кинг заявил об уходе с телевидения, однако в 2013 году начал вести передачу Larry King Now на телеканале RT America. Он ведет шоу Larry King Now и PoliticKING with Larry King на Ora TV.

Кинг, фирменной визитной карточкой которого являются очки и подтяжки, снялся примерно в 150 фильмах в роли самого себя, неоднократно озвучивал героев мультфильмов.

