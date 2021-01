Неизвестные исписали граффити дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и подкинули свиную голову, сообщает телеканал Fox News.

Речь идет о ее доме в Сан-Франциско в штате Калифорния, который она представляет в конгрессе. Среди надписей на гаражной двери – перечеркнутая сумма «$2K» ($2000 – такую разовую выплату демократы предлагают произвести на каждого американца в качестве помощи на фоне пандемии), «Отмените арендную плату!», «Мы хотим все!», «Универсальный минимальный доход».

По бокам были оставлены два символа анархистов – буква «А» в круге.

По сообщениям местного телеканала KRON4, к дому подкинули свиную голову, а также разлили искусственную кровь. Кровь отмыли, а дверь затянули черной пленкой.

#BREAKING : House Speaker Nancy Pelosi’s San Francisco home was reportedly vandalized over night with fake blood and a pig’s head, according to reports https://t.co/kDhIPiFbNT

MORE: «Cancel rent!» and «We want everything!» was written on Speaker Pelosi’s garage in big black letters.

The messages have since been covered up with trash bags (PHOTO: @FogCityMidge) https://t.co/kDhIPiFbNT pic.twitter.com/dysuvmMz9T

— KRON4 News (@kron4news) January 2, 2021